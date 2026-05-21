Alianza estratégica con Estados Unidos: cómo son los nuevos aviones de vigilancia que recibirá la Armada para custodiar el Mar Argentino

En lo que representa un giro significativo en la política de defensa y control soberano, la Armada Argentina y el gobierno de Estados Unidos sellaron un acuerdo clave.

Se trata de una Carta de Intención para un programa de cooperación militar de cinco años enfocado en el fortalecimiento de la vigilancia en el Atlántico Sur.

El convenio, firmado en la Base Aeronaval Comandante Espora y respaldado por la gestión de Javier Milei y el embajador Peter Lamelas, se financia bajo el programa norteamericano Building Partnership Capacity (Sección 333).

Este marco permite la transferencia de equipamiento y tecnología para enfrentar desafíos de seguridad compartidos. El plato fuerte del anuncio es la llegada de dos aeronaves Textron B-360ER MPA completamente nuevas.

Tecnología ISR: Las garras del nuevo guardián del océano

Los nuevos aviones están desarrollados sobre la probada plataforma del Beechcraft King Air 360ER, pero modificados de fábrica para misiones críticas de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR).

De acuerdo al cronograma oficial, el primer avión tocará suelo argentino en diciembre de este año, mientras que el segundo se integrará a la flota a mediados de 2027.

Equipamiento tecnológico de punta:

Sensores infrarrojos y cámaras electroópticas: Para visión nocturna y detección térmica de alta definición.

Radar de búsqueda de superficie: Capaz de barrer grandes extensiones de agua para detectar anomalías y embarcaciones.

Sistemas AIS (Sistema de Identificación Automática): Para el cruce de datos e identificación inmediata de buques civiles y comerciales.

Comunicaciones satelitales y enlaces de datos: Conectividad en tiempo real con las bases en tierra y la flota de mar.

Sistemas integrados de comando y control: Para procesar la información táctica en pleno vuelo.

El factor geopolítico: El freno a la milla 201

El trasfondo de esta fuerte inversión tecnológica tiene un claro destinatario: la depredación de los recursos marítimos.

El foco principal estará puesto en el control de las flotas pesqueras extranjeras -predominantemente de origen chino- que operan al límite de la milla 200, una problemática recurrente y un desafío ecológico y económico para el país.



Aclaración diplomática: Fuentes oficiales de la base confirmaron que el radio de acción y monitoreo de estas aeronaves estará estrictamente limitado a las aguas bajo control y jurisdicción argentina, quedando excluida el área en disputa con el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas.

Modernización de la flota actual: Drones y el regreso del "Cormorán"

El acuerdo con el Departamento de Defensa de EE.UU. no se limita a la llegada de los Textron. Contempla una actualización integral de los recursos que la Aviación Naval ya tiene en suelo argentino:

Drones navales (VANT): Se incorporarán vehículos aéreos no tripulados con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, diseñados para operar directamente desde las cubiertas de los Patrulleros Oceánicos (OPV).

Actualización del B-200M Cormorán: Se modernizará una de estas unidades históricas de la Armada, integrándole una cámara multiespectral Wescam MX-10 de alta definición y nuevos sistemas de enlace de datos.

Simulador para los P-3C Orión: Se proveerá un sistema de simulación avanzado para el entrenamiento de los pilotos de las aeronaves de exploración de largo alcance adquiridas recientemente.

Resumen técnico de la renovación aeronaval