Arroyo Salgado vinculó la muerte de Nisman con Inteligencia y Río Turbio

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, planteó en las últimas horas una fuerte hipótesis que vincula el fallecimiento de Alberto Nisman con agentes de inteligencia y el ámbito político actual.

Durante una exposición en el Hotel Libertador, la magistrada señaló la existencia de nexos entre presuntos partícipes del hecho, sectores de inteligencia que operarían en empresas ligadas a Río Turbio y funcionarios de la actual administración nacional.

Dudas sobre la resolución del caso

Al ser consultada por el futuro de la investigación judicial sobre el padre de sus hijas, la jueza se mostró escéptica respecto a la posibilidad de hallar a los culpables. "Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio", sentenció Arroyo Salgado ante los asistentes al evento del Rotary Club de Buenos Aires.

A pesar de la gravedad de sus afirmaciones, la magistrada evitó profundizar en detalles específicos sobre las identidades de los supuestos implicados, aunque ratificó que las versiones sobre los vínculos con los servicios de inteligencia son consistentes dentro del escenario que ella analiza.

Críticas a las instituciones y la corrupción

En el mismo encuentro, la jueza extendió sus cuestionamientos hacia el funcionamiento del sistema judicial y político argentino. Calificó a la corrupción como un fenómeno estructural que afecta de manera transversal a los tres poderes del Estado.

Asimismo, Arroyo Salgado dirigió sus críticas hacia el Consejo de la Magistratura, organismo al que definió como un "elefante burocrático". En su intervención, defendió la necesidad de aumentar los procesos de juicio político para apartar a jueces y fiscales de sus cargos, asegurando que la falta de renovación y control dentro del Poder Judicial impide el correcto funcionamiento de las instituciones en la Argentina.