Aumento para estatales nacionales: de cuánto es y cuál es la suma fija excepcional

El Gobierno de Javier Mieli formalizó este lunes una nueva escala de aumentos salariales para los empleados de la administración pública nacional, tanto para el personal permanente como para el transitorio.

Lo hizo con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 206/2026, que tiene carácter retroactivo y fue instrumentado tras la homologación de las actas acuerdo del sector selladas a principios de este mes.

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El texto normativo lleva las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el decreto se argumentó que el objetivo de la medida es unificar los criterios de liquidación para todas las entidades.

El cronograma de subas escalonadas



El cronograma de subas se aplicará de forma escalonada: un 2,50% para enero, 2,20% en febrero, 2% en marzo, 1,70% en abril y un 1,50% final en mayo.

Estos incrementos se calculan sobre las retribuciones habituales y regulares vigentes al cierre del mes inmediato anterior.

El nuevo esquema también fija los "techos" para las remuneraciones máximas por servicios extraordinarios. Esos topes se ubicaron en $791.210 para enero y alcanzarán los $851.392 hacia el cierre del cuatrimestre, sin contemplar adicionales por zona o premios por asistencia.

Asimismo, se mantendrán los valores de las sumas fijas remunerativas que no son bonificables hasta finales de mayo.

El texto normativo impacta directamente en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), extendiendo los ajustes a diversos suplementos y compensaciones del sector. En ese sentido, la actualización abarca los reintegros por gastos de comida y movilidad.

Suma fija excepcional





Con la publicación del decreto, también se oficializó la entrega de una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000, a liquidarse en mayo, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General.

Con la paga, que será de percepción única por persona, se busca cubrir el diferencial inflacionario acumulado en el período, se precisó en el decreto.