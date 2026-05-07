Carmela Moreau responsabilizó a Ramón Lanús por la crisis del transporte en San Isidro

Carmela Moreau, presidenta del Partido Igualar y referenta de Fuerza Patria, responsabilizó al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, por la crisis del transporte público que afecta al distrito desde hace más de dos semanas.

La dirigente cuestionó la falta de previsión del municipio ante la interrupción del servicio de colectivos y reclamó una solución urgente tanto para los vecinos como para los 420 choferes que quedaron sin trabajo.

"Ramón Lanús es responsable directo. Si forma parte del gobierno nacional, no hay excusas: tenía todas las herramientas políticas para evitar esta crisis y no las utilizó", sostuvo Moreau en un comunicado difundido por el Partido Igualar y Fuerza Patria.

Según expresa el texto, la interrupción del servicio dejó a miles de vecinos sin posibilidades de viajar para estudiar, trabajar o atender cuestiones de salud. También remarca que la situación afectó de manera directa a 420 choferes que perdieron sus empleos. "No hubo gestión ni una transición ordenada entre empresas. Tampoco hubo respuestas a tiempo. La falta de planificación dejó barrios enteros aislados y sin alternativas", detalla.

Por su parte, la dirigente también cuestionó la falta de intervención para resolver el conflicto: "Si ni siquiera puede gestionar una solución dentro de su propio espacio político, entonces no está cumpliendo con su función de gobierno".

Moreau criticó además la aprobación acelerada de la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) impulsada por el oficialismo local en el Concejo Deliberante, al considerar que no contempla la situación de movilidad y responde a intereses inmobiliarios.

"No se puede hablar de desarrollo urbano mientras la gente no sabe cómo va a llegar al trabajo, a la escuela o a un hospital. Están priorizando negocios por encima de las necesidades básicas de los vecinos", afirmó.

También advirtió que avanzar con nuevos proyectos urbanos sin infraestructura ni conectividad profundiza el problema estructural del distrito.

Finalmente, desde el Partido Igualar y Fuerza Patria exigieron la restitución inmediata del servicio y una solución de fondo que garantice el transporte en todos los barrios de San Isidro.



