Casación rechazó la estrategia de Busaniche y la causa por coimas con el exjuez Bailaque se encamina a juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal complicó seriamente a Santiago Busaniche, el escribano acusado de haber formado parte de una red de coimas y extorsiones junto al exjuez federal Marcelo Bailaque en Rosario. El máximo tribunal penal del país rechazó la jugada de su defensa, que buscaba hacer caer toda la causa y apartar al equipo de fiscales que lo investiga, y dejó el expediente encaminado hacia el juicio oral.

El tribunal sostuvo que se trata de una causa de carácter "complejo" y de "gravedad institucional", ratificó el avance de la investigación y estableció que no se violaron las garantías de defensa del imputado. La decisión fue adoptada con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci. En disidencia votó Mariano Borinsky, quien se inclinó por apartar directamente a Busaniche de la causa.

La investigación y la maniobra frustrada

Busaniche está señalado como parte de la red del exjuez Bailaque, acusada de iniciar, tramitar y direccionar actuaciones judiciales y administrativas para presionar a empresarios del grupo San Cristóbal, dañar su reputación y condicionar sus decisiones. Según la acusación, a través de esas maniobras se comenzó a exigir dinero a los empresarios a cambio de influir favorablemente en los procesos.

El ex juez federal Marcelo Bailaque.

La defensa cuestionó la investigación por "selectiva", denunció supuestos móviles "políticos" y reclamó que la causa era inválida por haber vencido los plazos procesales. La fiscalía respondió que no existen intereses políticos en el accionar del Ministerio Público y que la declaración de complejidad del caso se adoptó en audiencia pública, con todas las garantías procesales.

El respaldo de Casación a los fiscales

Casación respaldó a los acusadores y rechazó todos los planteos. Mahiques subrayó que en la causa están involucrados funcionarios públicos del Poder Judicial, lo que impone un deber de debida diligencia reforzada en la investigación y sanción de actos de corrupción, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

El escribano Santiago Busaniche.

Yacobucci, por su parte, señaló que los argumentos de la defensa constituyen una mera disconformidad con lo resuelto y que de aceptarse sus críticas se pondría en crisis la naturaleza misma del sistema acusatorio.

En febrero pasado, el Ministerio Público Fiscal había presentado tres acusaciones contra el exjuez Bailaque con un pedido de pena de 10 años de prisión, mientras que para Busaniche estimó 6 años de prisión.