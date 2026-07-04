Con gran convocatoria, Mariel Fernández sumó promotores de toda la provincia a su campaña

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó un masivo encuentro en la Ciudad de Buenos Aires junto a cientos de promotoras y promotores que se sumaron para acompañar su propuesta política para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria superó la capacidad del mítico Teatro ND Ateneo, dejando en claro la vitalidad de un armado que crece desde las bases hacia todo el territorio bonaerense.

La jornada reunió a cientos de personas de más de 30 municipios que llegaron desde el interior de la provincia y los distintos cordones del conurbano, decididos a acompañar a Fernández en su proyecto a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, la jefa comunal de Moreno y conductora del espacio político Reconquista destacó la participación de las y los presentes y señaló: "Gracias por aceptar sumarse a ser promotores y promotoras de este sueño de vivir en una provincia, en un país mejor y no lo que estamos viviendo". En ese sentido, agregó: "No le tenemos miedo a los desafíos. Si nos hicimos cargo de un municipio tan complicado que tiene el tamaño de una provincia, nos queremos hacer cargo de este desafío y nos animamos a gestionar y a gobernar la provincia de Buenos Aires".

Asimismo, Fernández comentó: "Disfruto mucho ser intendenta y tener la posibilidad en las manos de transformar las cosas. La gente te vota para que gobiernes y puedas transformar las cosas".

Además, hizo hincapié en la propuesta política que se viene construyendo y sostuvo: "Cuando la lucha es honesta y se piensa en el bien común, como decía el Papa Francisco, se pueden resolver los problemas que tenemos para que nuestro pueblo viva con dignidad y felicidad".

"Tenemos que pensar en cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tenemos que cuidar la salud mental, el bienestar de nuestros adultos mayores y defender el trabajo. Tenemos que pensar la seguridad con una mirada integral y un sistema educativo donde la centralidad sean los jóvenes y las infancias", agregó.

En esa misma línea, expresó: "Por eso es importante poder tener una provincia que cuide sus recursos naturales y defienda el trabajo. Por eso es importante el desarrollo industrial y que todos los recursos de la provincia puedan ser organizados en favor de las arcas provinciales".

Durante el encuentro, Mariel Fernández mostró su apoyo y solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro reflejó el músculo político y el alcance de la red que viene tejiendo Fernández, quien también está a cargo de la cuarta vicepresidencia del PJ nacional y de la Secretaría de Mujeres del PJ provincial. Al teatro asistieron representantes de Adolfo Alsina, Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Campana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cañuelas, Coronel Dorrego, Esteban Echeverría, Escobar, Ezeiza, Florencio Varela, General Alvarado, General Las Heras, General Pueyrredón, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Morón, Moreno, Necochea, 9 de Julio, Olavarría, Pergamino, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, Roque Pérez, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tandil, Tigre, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate, consolidando una convocatoria con representación de toda la provincia de Buenos Aires.

El cierre del acto estuvo marcado por el compromiso de los voluntarios de salir a caminar barrio por barrio en cada uno de sus distritos, en un armado con mística y despliegue territorial.