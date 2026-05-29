Detuvieron a Facundo Leal tras hallar una fortuna en efectivo y estupefacientes en su casa

El ex Presidente de ARSAT y ex titular del ORSNA, Facundo Leal, fue detenido tras un sorpresivo operativo policial en su departamento del barrio de Palermo, donde las fuerzas de seguridad secuestraron más de 650.000 dólares en efectivo y diversos tipos de drogas.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación penal que originalmente rastreaba el robo de equipamiento tecnológico de la empresa estatal de telecomunicaciones, pero que derivó en sospechas de corrupción en contrataciones públicas.

El sospechoso, quien se desempeñó en cargos jerárquicos tanto en la gestión de Alberto Fernández como en la de Javier Milei, permanece a disposición de la Justicia.

El origen del operativo y el inesperado hallazgo

La causa penal que desencadenó el procedimiento se inició en el Juzgado Federal de San Isidro, bajo la tutela del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez.

El expediente se abrió a partir de una denuncia por la sustracción de insumos tecnológicos de alto valor pertenecientes a ARSAT.

Tras el peritaje de comunicaciones y teléfonos secuestrados, los investigadores ampliaron las hipótesis hacia presuntos hechos de corrupción en contratos públicos, ordenando entre 12 y 15 allanamientos simultáneos.

Al ingresar a la vivienda de Facundo Leal, el personal policial halló elementos ajenos a la previsión inicial: casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de éxtasis y una cantidad no precisada de cocaína.

Junto a los estupefacientes, se decomisaron fajos con más de 650.000 dólares, dos millones de pesos argentinos y billetes de otras seis denominaciones extranjeras, entre las que se encontraban euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos, colombianos y chelines tanzanos.

También se retiraron del lugar computadoras, teléfonos celulares y anotaciones de interés para la pesquisa.

Trayectoria pública y nexos políticos

Facundo Leal cuenta con un recorrido de casi dos décadas dentro de la administración pública. Ejerció la presidencia de ARSAT entre 2022 y junio de 2025, y continuaba ligado a la entidad como empleado de planta permanente.

Con el cambio de gobierno, fue designado al frente del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), espacio donde operó con fuerte influencia en el área de transporte hasta enero pasado.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, su rol excedía las funciones institucionales del cargo, actuando de forma directa como articulador político y mano derecha del exsecretario de Transporte, Luis Pierrini.

Ambos exfuncionarios se desvincularon del Poder Ejecutivo en enero de este año, luego de ser presuntamente "invitados" a renunciar debido al uso de un avión privado vinculado al entorno del empresario Pablo Toviggino para realizar un viaje con destino a la ciudad de Barcelona.

Derivaciones de la causa

La multiplicidad de divisas internacionales incautadas en el inmueble abrió una línea de investigación específica para determinar el circuito financiero y el origen de los fondos.

En paralelo, las pesquisas analizan las vinculaciones comerciales que rodeaban al entorno de la Secretaría de Transporte, donde Luis Pierrini mantenía cercanía con el empresario Leonardo Scatturice, referente de la aerolínea Flybondi, y el asesor gubernamental Santiago Caputo.

Tras las renuncias de comienzos de año, el puesto vacante en el organismo regulador de aeropuertos había sido ocupado por Noelia Ruiz. Facundo Leal ya prestó declaración indagatoria ante las autoridades judiciales mientras se peritan los dispositivos electrónicos secuestrados.