Dictan el sobreseimiento de Lázaro Báez a horas del inicio del juicio por evasión

La justicia federal dio un vuelco determinante en la situación procesal de Lázaro Báez por evasión tributaria.

Apenas 24 horas antes del comienzo previsto para el debate oral, los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli resolvieron el sobreseimiento del empresario señalado como testaferro kirchnerista.

La medida alcanzó también a sus hijos y a un grupo de once imputados adicionales.

Todos ellos se encontraban bajo investigación en una causa que buscaba determinar la responsabilidad en la evasión de tributos fundamentales, específicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias.

Los hechos analizados por el tribunal comprendían el periodo transcurrido entre los años 2010 y 2014.



Con esta resolución, los magistrados clausuraron las investigaciones sobre este tramo de la actividad financiera del grupo empresarial, anulando la instancia de juicio que debía comenzar mañana.