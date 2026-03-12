El BID ratifica a la Argentina como su principal destino de inversión y prepara nuevos desembolsos masivos

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pone sus fichas en la Argentina con un plan de financiamiento de alto impacto.

En el marco de la cumbre regional que se lleva a cabo en la capital paraguaya, el titular de la entidad, Isaac Goldfajn, adelantó que el organismo prepara anuncios de fondos de gran envergadura para el país, consolidando una tendencia que posicionó a la nación como el mayor receptor de créditos en el continente.

La estrategia para el próximo ciclo apunta a una fuerte inyección de capital en el ámbito estatal, aunque con el objetivo final de dinamizar la economía no pública.



"Se va a anunciar algo muy robusto de inversión al sector público, pero siempre pensando en el crecimiento en el sector privado", precisó Goldfajn.

Liderazgo en la región y sintonía económica

El balance del banco arroja cifras contundentes: con un programa que alcanza los 10.000 millones de dólares, Argentina se erige como el destino número uno de los recursos del organismo multilateral.

Durante el ejercicio 2025, el stock de préstamos del BID en la región ascendió a 35.000 millones de dólares, de los cuales 13.000 millones se destinaron al sector privado.

Goldfajn destacó la coincidencia de visiones entre el organismo y la administración de Javier Milei, resaltando el valor de la disciplina presupuestaria.



"En primer lugar, pensamos que la consolidación fiscal es fundamental, un logro que tenemos que valorar todos", sostuvo el directivo.

Asimismo, subrayó la relevancia del mercado privado y los esquemas de contención para los sectores vulnerables.

Respecto a la tarea realizada, Goldfajn detalló: "Estuvimos hablando con nuestro gobernador sobre cómo podemos trabajar el próximo año y el BID Invest tuvo un año fantástico en términos de inversión; Argentina fue el número uno en inversión del banco en América Latina".

Ejecución y protección social

En lo que va de la gestión actual, el grupo financiero ya dio luz verde a proyectos por un total de 3.900 millones de dólares, quedando todavía un remanente de 6.100 millones de dólares pendientes de ejecución.

La entidad también puso el foco en amortiguar el impacto social de las transformaciones económicas. Sobre este punto, el jefe del BID explicó el rol que desempeñó la institución en materia de auxilio directo.



"Hemos trabajado en Argentina en la parte de protección social, tuvimos políticas claras de cómo proteger en estos cambios a los más vulnerables, con transferencias que se mantienen, y eso ha sido un poco nuestra contribución", concluyó Goldfajn.