El Gobierno envió a Estados Unidos una lista con 34.000 hinchas que no podrán entrar al Mundial

El Gobierno nacional formalizó el envío a Estados Unidos de un listado integrado por 34.000 hinchas argentinos que tendrán prohibido el ingreso a los estadios de la Copa del Mundo durante el desarrollo del torneo que comenzará el próximo 11 de junio.

La medida administrativa se conoció a partir de su publicación este viernes en el Boletín Oficial, confirmando que la nómina se compone de ciudadanos que presentan restricciones judiciales vigentes en el plano local por motivos de violencia en espectáculos deportivos o incumplimientos familiares.

La resolución, refrendada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva establece un canal de cooperación internacional en el marco de los convenios de seguridad bilateral suscriptos con las agencias gubernamentales norteamericanas.

La nómina definitiva incluye a 13.000 deudores alimentarios morosos, quienes se suman a las 21.000 personas que ya integraban el programa Tribuna Segura por causas vinculadas a disturbios, derecho de admisión o sanciones previas en los estadios de fútbol del ámbito local.

Los alcances del protocolo de seguridad internacional

El texto oficial publicado determinó en su artículo 1 la instrucción formal para poner a disposición de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina los datos consolidados de la base de restricciones de espectáculos futbolísticos.

Esta entrega de información sensible se fundamenta de manera directa en los acuerdos de reciprocidad y prevención firmados con las autoridades federales del país organizador, con el propósito de mitigar riesgos antes del inicio de la cita mundialista.

Por otra parte, el artículo 2 de la normativa encomendó de manera directa a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, la ejecución técnica y el cruce de datos necesarios para el cumplimiento estricto del protocolo.

La dependencia oficial será la encargada de procesar de forma sistemática las actualizaciones del programa preventivo y asegurar que los registros se mantengan bajo los estándares legales vigentes.

Quiénes componen la nómina de ciudadanos restringidos

La base de datos remitida a los organismos de seguridad estadounidenses se encuentra segmentada de acuerdo con las causales judiciales e institucionales que originaron la inhabilitación de los ciudadanos.

El grupo mayoritario corresponde a aquellos hinchas que cuentan con el derecho de admisión activado por las fuerzas policiales o los clubes debido a incidentes violentos.

Asimismo, la inclusión de personas inscriptas en el registro de deudores alimentarios morosos constituye uno de los puntos centrales del entrecruzamiento de información provisto por el programa Tribuna Segura.

El listado final enviado a Estados Unidos se completa con aquellos simpatizantes que recibieron sanciones de carácter administrativo o contravencional por conductas indebidas cometidas en las canchas durante los últimos años.