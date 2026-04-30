El Gobierno oficializó la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la designación de Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Canadá, tras la controversial aprobación de su pliego en el Senado, al tiempo que formalizó el nombramiento de Carlos Foradori como representante permanente de Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La formalización de la designación de la ex senadora neuquina quedó plasmada en el decreto 304/2026, publicado en el Boletín Oficial.

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De esta manera, se concretó luego del intenso debate realizado el 9 de abril último en la Cámara alta, donde su pliego obtuvo el respaldo necesario.

Sectores de la oposición, durante el tratamiento legislativo, cuestionaron la candidatura de Crexell y plantearon que podría estar relacionada a su acompañamiento a la Ley Bases.

Además, se realizó una denuncia judicial al respecto, que fue desestimada.

En esa línea, la Fiscalía interviniente argumentó que "no" era "posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto", para luego descartar la existencia de delito.

En la misma sintonía, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 determinó que no se configuraban conductas tipificadas en el Código Penal.

Por otra parte, el nombramiento de Foradori como representante permanente de la Argentina ante la OMC quedó plasmado en el decreto 303/2026.

Carlos Foradori.

Su designación implicó el cese de funciones de Gustavo Lunazzi en ese cargo diplomático.

Según se indicó, la decisión forma parte de la reorganización de la política exterior impulsada por la Cancillería de la Nación.