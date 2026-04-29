Intendentes bonaerenses denuncian desfinanciamiento alimentario y reclaman una deuda millonaria a Capital Humano

Intendentes de distintos espacios políticos de la provincia de Buenos Aires se presentaron en el Ministerio de Capital Humano para entregar un petitorio en el que reclaman por el desfinanciamiento de los programas alimentarios escolares. Según indicaron, la medida afecta a casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes que dependen de estas prestaciones.

En la puerta de la cartera nacional, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, fue uno de los voceros del reclamo. "Estamos acá porque el gobierno de Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, solo coman 4. Nos están debiendo 177 mil millones de pesos para el programa alimentario escolar. Estamos en una situación crítica", sostuvo.

El dirigente también cuestionó el impacto de la política económica y apuntó contra el Gobierno nacional por la distribución de recursos. "Con estas políticas económicas están generando una crisis económica y social catastrófica. Hasta ahora el gobernador Axel Kicillof pudo sostener que todos los chicos que van a las escuelas puedan comer", agregó.

Reclamo sin respuesta en el Ministerio

Los intendentes señalaron que no fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Capital Humano. "La ministra Pettovello no está y nadie nos quiere recibir el documento firmado por intendentes de distintos partidos políticos: radicales, vecinalistas y justicialistas", afirmó Espinoza.

En esa línea, cuestionó: "Esto no es democracia. La gente no puede más". Además, comparó el monto reclamado con beneficios fiscales otorgados a empresas: "El año pasado Milei le dio 90 mil millones de pesos a su amigo Marcos Galperín, de Mercado Libre, en exenciones fiscales. Hoy estamos pidiendo 80 mil millones para los alimentos de las niñas y niños bonaerenses".

El reclamo se realizó bajo custodia de fuerzas de la Policía Federal en la sede ministerial, sin que se registraran incidentes.

Programas afectados y advertencias por crisis alimentaria

Entre los puntos centrales del documento presentado, los intendentes denunciaron el recorte en el financiamiento del Programa MESA y la falta de actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE), lo que -aseguran- genera una fuerte crisis alimentaria en el territorio bonaerense.

En el texto también se remarca que, en un contexto de alta inflación, caída del salario y pérdida de empleo, el Gobierno nacional "retiene de manera indebida fondos que deberían destinarse a garantizar la alimentación en las escuelas".

Datos del recorte: menos fondos año a año

Según detallaron desde los municipios, la reducción de partidas se profundizó en los últimos años:

2024: se giró el 66% de los fondos necesarios. De $105.000 millones previstos, se enviaron $70.500 millones.

se giró el 66% de los fondos necesarios. De $105.000 millones previstos, se enviaron $70.500 millones. 2025: se transfirió el 59% de lo requerido. De $131.000 millones, llegaron $77.500 millones.

se transfirió el 59% de lo requerido. De $131.000 millones, llegaron $77.500 millones. 2026: se proyecta enviar solo el 46% de las partidas. De $177.000 millones estimados, se presupuestaron $81.000 millones.

De esta manera, denuncian que el Gobierno busca "quedarse con el 54% de los fondos" destinados al sistema alimentario escolar.

Impacto social y advertencias

Desde los municipios remarcaron que el sistema alimentario bonaerense es el de mayor alcance del país, con prestaciones que incluyen desayuno, almuerzo y merienda para millones de chicos en los 135 distritos.

Además, citaron datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que indican que solo el 16,5% de los trabajadores está libre de privaciones alimentarias, mientras que el resto enfrenta distintos niveles de inseguridad alimentaria.

En ese contexto, los intendentes advirtieron que el recorte de fondos impacta directamente en la alimentación de niños y adolescentes que realizan sus comidas principales en las escuelas.

El reclamo quedó formalizado en el documento presentado ante el Ministerio de Capital Humano, mientras los jefes comunales esperan una respuesta oficial del Gobierno nacional.