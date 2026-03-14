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Sábado, 14 de marzo de 2026

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RESPALDO

Juicio por YPF: Estados Unidos volvió a expresar su apoyo a la Argentina

El Departamento de Justicia presentó un Memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia impulsada por Argentina para suspender el proceso de discovery.

El Gobierno de Estados Unidos ratificó su respaldo a la postura de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Fue mediante un Memorándum presentado por el Departamento de Justicia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en apoyo a la moción de emergencia para suspender el proceso de discovery.

Así lo confirmó la Procuración del Tesoro de la Nación a través de un comunicado publicado este sábado en sus redes sociales.

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