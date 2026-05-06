La Ciudad removió más de 200 espacios de estacionamiento reservados por irregularidades

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició un proceso de fiscalización exhaustiva sobre los sectores de la vía pública destinados exclusivamente al aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

Como resultado de estos operativos, en lo que va de 2026 levantó un total de 272 reservas irregulares tras detectar que los espacios eran utilizados de forma ilegítima o carecían de la documentación actualizada.

El detalle de las infracciones detectadas

De acuerdo con la información oficial, el mayor porcentaje de las remociones -un 76%- correspondió a permisos vencidos, señalética en mal estado o espacios fuera de uso que no habían sido renovados por sus titulares.

Un dato relevante del informe indica que el 11% de las reservas pertenecían a personas fallecidas, mientras que el 9% presentaba documentación adulterada y un 4% eran sectores no oficiales creados sin autorización de la Ciudad.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió a la medida destacando la importancia de priorizar a quienes realmente requieren del beneficio:

"Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad", sentenció el mandatario.

Optimización del espacio público

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires existen aproximadamente 4.000 espacios para estacionar reservados por discapacidad.

Con este plan de actualización, las autoridades locales buscan garantizar que la disponibilidad de estos lugares sea efectiva para los usuarios habilitados, promoviendo un esquema más ordenado y accesible en todas las comunas del distrito.

Según explicaron desde la administración porteña, el fortalecimiento de los controles continuará para evitar el uso indebido de los permisos.