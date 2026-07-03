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Viernes, 3 de julio de 2026

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La producción textil cayó 25% en el primer cuatrimestre del año

Además, el sector opera al 42,4% de su capacidad instalada. Son datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas.

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L a producción textil cayó 22,2% interanual en abril último, una contracción muy superior a la registrada por el Índice de Producción Industrial (IPI) general, que descendió 2,8% en el mismo período. 

La diferencia también quedó de manifiesto en el acumulado del primer cuatrimestre ya que, mientras el conjunto de la industria retrocedió 2,4%, la producción textil registró una baja de 25,5%.

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Los datos surgen del último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que contempla los principales indicadores de actividad, inversión, empleo, precios y comercio exterior.

La comparación con sectores vinculados también mostró un escenario adverso. En abril pasado, prendas de vestir registró una caída interanual de 14,8%, en tanto que calzado retrocedió 21%. 

En el acumulado entre enero y abril, ambos rubros también permanecieron en terreno negativo, debido a que tuvieron bajas de 12,4% y 24%, respectivamente.

Los datos surgen del último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que contempla los principales indicadores de actividad, inversión, empleo, precios y comercio exterior.La comparación con sectores vinculados también mostró un escenario adverso. En abril pasado, prendas de vestir registró una caída interanual de 14,8%, en tanto que calzado retrocedió 21%.&nbsp;googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});En el acumulado entre enero y abril, ambos rubros también permanecieron en terreno negativo, debido a que tuvieron bajas de 12,4% y 24%, respectivamente.Gentileza de FITA.
Gentileza de FITA.

La capacidad instalada está en valores mínimos

La menor actividad también se reflejó en el nivel de utilización de las plantas industriales ya que, en abril, el sector textil operó con una capacidad instalada del 42,4%. Eso significa que más de la mitad de las maquinarias, instalaciones y recursos disponibles permanecieron detenidas sin generar valor. 

Se trató de un registro que estuvo 2,2% por encima del mes anterior, aunque 0,2% por debajo del mismo mes del 2025

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