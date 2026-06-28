La crisis también golpea al fútbol 5: cae el alquiler de canchas y el Mundial agrava la tendencia

El clásico ritual de los partidos de fútbol 5 entre amigos está sufriendo un duro revés en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lo que solía ser un negocio de agenda llena y turnos fijos hoy muestra un panorama de canchas vacías por momentos, afectado por un combo fulminante: el bolsillo flaco de los usuarios y la atracción irresistible de las pantallas para ver el Mundial 2026.

Desde hace tres meses, los complejos deportivos registraban una preocupante caída del 25% en la actividad, hundida por la crisis económica del país y la pérdida del poder adquisitivo, que obligó a muchos a recortar los gastos de esparcimiento.

Sin embargo, en las últimas dos semanas el escenario se agravó de forma drástica: la llegada del Mundial 2026 profundizó el bajón comercial, elevando la caída en el alquiler de turnos a un alarmante 35%.

Así lo dijo a cronica.com.ar Javier, dueño de un complejo deportivo con dos canchas de fútbol 5, vestuarios y bar, situado en la calle Yatay 556, del barrio porteño de Almagro.

"La actividad, por la crisis económica, cayó un 25 % en horas de cancha desde hace tres meses. Y, en consumisión de bar, un 50%. Pero, en lo que es fúlbol, la merma ahora se elevó a un 35% porque, a la crisis, se le sumaron el frío intenso y la atracción por los partidos del Mundial", lamentó Javier.

En línea con lo último se expresó Marcelo, un empleado administrativo que, junto a unos amigos, alquila para jugar fútbol 5 en un predio de canchas situado en la localidad bonaerense de Banfield.

"Teníamos turno para la noche del viernes, pero tuvimos que suspenderlo porque la mayoría prefería ver la transmisión del decisivo partido del Mundial entre Uruguay y España", contó en conversación con este medio.

Esta crítica realidad golpea por igual a todas las escalas del sector, desde los propietarios de complejos barriales hasta los grandes organizadores de eventos competitivos del rubro.

Gianluca es dueño de una empresa que organiza y comercializa torneos en canchas de césped sintético en los barrios porteños de Saavedra, Urquiza, Belgrano y Núñez: masculino en fútbol 8 y femenino en 5.

"Nosotros somos intermediarios entre las canchas y los usuarios, haciendo torneos de fútbol, o sea, ofreciendo un servicio extra en ese intermedio. Somos un cliente grande de las canchas. Se siente mucho la caída de la actividad en el rubro del fútbol, como nunca pasó", dijo Gianluca a cronica.com.ar.

El empresario agregó: "Antes vos querías reservar una cancha para un martes, a las 21, y no había chance. Y hoy en día tenés casi todas las canchas libres".

Gianluca consideró que "la actividad bajó porque la gente dejó de tener plata para ir a jugar al 'fulbito' en la semana".

El empresario puntualizó que, en otras épocas, "se jugaban dos o tres partidos por semana y, ahora, se va a jugar uno solamente".

El clásico ritual de los partidos de fútbol 5 entre amigos está sufriendo un duro revés (Instagram/@cover.1991).

Precisiones sobre los precios

Gianluca luego indicó que su empresa comercializa dos tipos de torneos: uno 'low cost', en el que se le cobra $100.000 al equipo participante; y otro 'premium', que es un servicio que incluye filmación de partidos y fotos, que está en $160.000.

El empresario dijo que los usuarios de las canchas se están volcando por el más barato. "A la gente, por la falta de dinero, le está empezando a importar muy poco tener el videíto y la foto. 'Si lo que quiero es ir a jugar a la pelota, me arreglo con cualquier cosa', eso piensan. Hace unos años la gente, sin el videíto, no te iba a jugar directamente. Se siente mucho la mala situación económica", manifestó.

En las canchas de fútbol 5 de Almagro que son de Javier se cobra $64.000 la hora hasta las 18 y, luego, $90.000 debido a que el predio debe encender la luz eléctrica.

El dueño del lugar cuenta que, en procura de retener la clientela, tuvo que aplicar una estrategia comercial de máxima atracción.

"Por ejemplo, cobramos el turno más barato cuando hay partidos importantes del Mundial", detalló Javier.

El dueño de las canchas de fútbol de Almagro cerró: "A las promociones las hacemos cuando tenemos muchas horas libres".

Por Juan Bernardo Domínguez/X/@juanbjd.