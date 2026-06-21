Chau amenities, hola PH: cómo hacen los inquilinos para pagar menos expensas

Pese a que la inflación sigue desacelerándose, las expensas continúan representando uno de los gastos más importantes para quienes viven en edificios.

Según un relevamiento de la plataforma para administradores Octopus Proptech, en mayo último la expensa promedio en el país por unidad funcional alcanzó los $269.323. El sondeo fue elaborado sobre una muestra de más de 5.100 consorcios activos.

Además, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), las expensas experimentaron una escalada tan pronunciada que, en mayo pasado, llegaron a representar hasta un 23% del valor total de un alquiler.

Por su parte, el abogado David Loisi, presidente de la Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal (LCPH), confirmó en diálogo con cronica.com.ar ese porcentaje, pero "en edificios con 'amenities'", o sea, prestaciones de lujo como pileta y solárium.

"Está bien ese porcentaje, pero representaría menos si se tratara de un departamento en alquiler en un edificio típico, sin 'amenities'. Son muchas variables la que entran en las expensas: unidades funcionales y ubicación geográfica, entre otras", explicó Loisi.

Detalló luego que LCPH realizó una encuesta en mayo pasado entre los suscriptores de su boletín.

"La pregunta era: ¿te aumentaron las expensas en los últimos tres meses? Los porcentajes exactos fueron: 'No significativamente', respondió un 24.9 %; 'Sí, más del 10%', un 34,5 %; y ' Sí, más del 20%', un 40,6%", recordó Loisi.

El relevamiento de Octopus Proptech analizó la composición del gasto de los consorcios y determinó que cuatro rubros concentran más del 75% del total de las expensas: sueldos y cargas sociales (29%), mantenimiento de partes comunes (17,5%), abonos de servicios (16,9%) y servicios públicos (13,6%).

Son partidas vinculadas principalmente a costos estructurales, lo que limita la posibilidad de efectuar ajustes significativos en el corto plazo.

Y, en el caso de los inquilinos, debe sumarse lo que se les cobra de alquiler. "Uno de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires está en promedio $750.000", detalló en conversación con cronica.com.ar Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). O sea que, si se les sumaran las expensas, la erogación mensual rondaría el millón de pesos.

Ante ese panorama, los inquilinos buscan propiedades para vivir sin expensas o con gastos mínimos, como un PH, dijeron Zampone y Loisi a este medio.

Un PH (Propiedad Horizontal) es un tipo de inmueble bajo que comparte un mismo terreno con otras unidades, pero mantiene su independencia, sin expensas altas ni administración central. Es un punto medio entre un departamento y una casa: se ingresa por un pasillo común o directo desde la calle y suele contar con espacios propios al aire libre, como patio o terraza.

"Cuando hay recesión o crisis económica, esto se suele dar. Y es lo que está ocurriendo. El PH se transformó en la estrella del mercado. Los inquilinos lo buscan mucho porque se pagan expensas bajas o no tienen directamente", sostuvo Zampone.

Loisi, por su parte, coincidió. "Los PH, si están bien mantenidos, son muy buscados porque tienen expensas muy bajas", expresó.

Otros gastos que se buscan evitar





En procura de paliar la crisis económica, existen otros gastos que también se buscan evitar.

"Las construcciones nuevas se hacen sin departamento de encargado y la vigilancia se la hace por tótem (de monitoreo)", puntualizó Zampone.

El operador inmobiliario sumó: "A principios de siglo, todo edificio nuevo tenía que tener pileta, gimnasio y Salón de Usos Múltiples (SUM). Ahora, no hacen piletas ni gimnasios. Se hace sólo un SUM, que se paga la hora de limpieza cuando se lo utiliza".

Loisi, a su turno, remarcó también que "cada vez hay más encargados sin vivienda". Y agregó: "Es muy común ver porterías vacías. Como la portería no paga expensas, porque es un espacio común, hay muchos consorcios que están alquilando esos espacios".

Por Juan Bernardo Domínguez/X/@juanbjd.