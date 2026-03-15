Mauricio Macri se reunirá con gobernadores para relanzar el PRO de cara a 2027.

El expresidente Mauricio Macri encabezará un acto del Consejo Nacional este jueves 19 en el que buscará sentar las bases para una reorganización del PRO de cara a las elecciones presidenciales del 2027 entre medio de las tensiones entre La Libertad Avanza y el partido amarillo.

Uno de los objetivos de este encuentro será la conformación de una estrategia para reordenar la estructura partidaria ante el mapa político que afronta argentina, con su respectivo posicionamiento.

Se estima que participen cerca de 500 dirigentes, entre los que destacan el jefe de gabinete porteño Jorge Macri, y los gobernadores de Entre Ríos y Chubut, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres respectivamente, además de diputadores, senadores y legisladores provinciales.

Dirigentes del PRO consideran que este encuentro será clave para delinear los pasos a seguir en los años venideros y para establecer una reafirmación del espacio.

Mauricio Macri será el principal orador de un encuentro del PRO en Parque Norte.

Según detallaron, la organización del evento que tendrán lugar en Parque Norte está a cargo del secretario general del partido, Fernando de Andreis, y contará con un fuerte carga política en un momento de transición del PRO.

El mensaje de Mauricio Macri en el evento partidario estará vinculado a reforzar la idea de que esta agrupación "continúa siendo un actor relevante dentro del sistema político argentino".

Además, se espera que tome una definición que podría lanzar a algun candidato con proyección nacional, entre los que se posicionan el gobernador chubutense Torres y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En la organización de este evento, destacaron que habrá distintos paneles con oradores entre los que expondrán el presidente del bloque en la Cámara de Diputados,Cristian Ritondo, y el referente del PRO en el Senado, Martín Goerling, mientras que Macri será el encargado del cierre.