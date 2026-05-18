Nación y Ciudad pactaron la cancelación de la deuda por la coparticipación de 2025

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantuvieron una reunión este lunes en la que sellaron un acuerdo definitivo para cancelar la deuda por Coparticipación Federal de Impuestos acumulada durante el último año, la cual ascendía a los $800.000 millones.

El entendimiento alcanzado entre ambas administraciones no incluyó el pasivo generado durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.

Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año.



Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación,... pic.twitter.com/ml90wTwFIh — Jorge Macri (@jorgemacri) May 18, 2026

Modalidad de pago y emisión de bonos

El mecanismo de cancelación financiera diseñado por el Palacio de Hacienda consiste en la transferencia directa a la administración porteña de una cartera de bonos públicos que cuentan con un plazo de vencimiento fijado a siete meses.

Tras la firma del convenio, el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires utilizó sus redes sociales para expresar su conformidad con el resultado de las negociaciones bilaterales: "Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta".

El origen del reclamo financiero

La deuda cancelada este lunes se originó a partir de las dilaciones en el esquema de transferencias que se habían pautado originalmente.

En septiembre de 2024, el Ejecutivo porteño y el Ministerio de Economía habían establecido un cronograma de pago por goteo semanal con el objetivo de dar cumplimiento efectivo al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2022.

Sin embargo, desde julio del año pasado los giros diarios hacia las arcas fiscales de la Ciudad de Buenos Aires sufrieron una ralentización imprevista, lo que provocó la acumulación del pasivo remanente que quedó completamente saldado a partir de la firma de este nuevo instrumento financiero.