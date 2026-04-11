Nardini participó de una jornada con jóvenes profesionales que se especializan en liderazgo político

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, participó este sábado de un encuentro con jóvenes líderes en la Casa de Cultura y Arte (CCA), ubicada en el ex Batallón 601, luego de recorrer los barrios San Canal en Ing. Adolfo Sourdeaux y La Hoya en Ing. Pablo Nogués.

La jornada reunió a 36 profesionales en proceso de especialización del Centro de Investigación y Acción Social, institución dedicada a la formación de nuevos líderes políticos y sociales que buscan transformar la realidad a través del diálogo y la participación ciudadana. Los asistentes pertenecen a diferentes partidos y agrupaciones políticas de todo el país, y se encuentran profundizando sus estudios en políticas públicas, desarrollo económico y social, y construcción de consensos duraderos.

El encuentro se desarrolló en un ámbito de cordialidad y respeto, donde los profesionales tuvieron la oportunidad de realizar preguntas sobre la gestión municipal y debatir acerca de la realidad social tanto local como nacional.

En ese marco, Nardini señaló: "Que hayan podido recorrer algunos barrios fue fundamental para que conozcan la forma en la que trabajamos en Malvinas, para entender las necesidades de los vecinos y vecinas y poder planificar en base a eso".

Finalizada la jornada y el espacio de intercambio en la CCA, Nardini destacó la importancia de abrir espacios de diálogo con las juventudes profesionales y remarcó: "Estos encuentros son fundamentales porque nos permiten encontrarnos con personas que vienen de distintos lugares, de distintos partidos y con distintas ideas. Escucharnos y trabajar juntos es lo que nos permite generar consensos y pensar políticas públicas y fortalecer la democracia para construir una Argentina mejor".