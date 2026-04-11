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Sábado, 11 de abril de 2026

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Nardini participó de una jornada con jóvenes profesionales que se especializan en liderazgo político

El encuentro, que incluyó recorridas por los barrios y un intercambio en la Casa de Cultura y Arte, tuvo como objetivo la construcción de consensos, la participación de las juventudes y la importancia de generar políticas públicas a largo plazo.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, participó este sábado de un encuentro con jóvenes líderes en la Casa de Cultura y Arte (CCA), ubicada en el ex Batallón 601, luego de recorrer los barrios San Canal en Ing. Adolfo Sourdeaux y La Hoya en Ing. Pablo Nogués.

Nardini participó de una jornada con jóvenes profesionales que se especializan en liderazgo político

La jornada reunió a 36 profesionales en proceso de especialización del Centro de Investigación y Acción Social, institución dedicada a la formación de nuevos líderes políticos y sociales que buscan transformar la realidad a través del diálogo y la participación ciudadana. Los asistentes pertenecen a diferentes partidos y agrupaciones políticas de todo el país, y se encuentran profundizando sus estudios en políticas públicas, desarrollo económico y social, y construcción de consensos duraderos. 

Nardini participó de una jornada con jóvenes profesionales que se especializan en liderazgo político

El encuentro se desarrolló en un ámbito de cordialidad y respeto, donde los profesionales tuvieron la oportunidad de realizar preguntas sobre la gestión municipal y debatir acerca de la realidad social tanto local como nacional. 

Nardini participó de una jornada con jóvenes profesionales que se especializan en liderazgo político

En ese marco, Nardini señaló: "Que hayan podido recorrer algunos barrios fue fundamental para que conozcan la forma en la que trabajamos en Malvinas, para entender las necesidades de los vecinos y vecinas y poder planificar en base a eso"

Finalizada la jornada y el espacio de intercambio en la CCA, Nardini destacó la importancia de abrir espacios de diálogo con las juventudes profesionales y remarcó: "Estos encuentros son fundamentales porque nos permiten encontrarnos con personas que vienen de distintos lugares, de distintos partidos y con distintas ideas. Escucharnos y trabajar juntos es lo que nos permite generar consensos y pensar políticas públicas y fortalecer la democracia para construir una Argentina mejor".

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