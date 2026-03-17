OSECAC alerta que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica

Armando Cavalieri, secretario general del sindicato de Comercio, y Carlos Pérez, titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) se reunieron esta tarde con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para plantearle la gravedad que atraviesa el sistema sanitario por el desfasaje que hay entre los aportes que se hacen a través del monotributo y los costos de los servicios que se prestan.



Según el informe que elevaron Cavalieri y Pérez al ministro Lugones, hoy mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto -y asciende a entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores-, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales. El informe indica que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica; además una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000. Esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas.



Cavalieri afirmó que "el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud".



Tras la reunión, Cavalieri explicó que al ministro de Salud le acercaron algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.





En tanto, Pérez sostuvo: "Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema".





"Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales. Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad. El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina", explicó para finalizar Cavalieri.