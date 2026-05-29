Renuevan por diez años la licencia de operación de la Central Nuclear Atucha II

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) resolvió otorgar a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) la renovación de la licencia de operación de la Central Nuclear Atucha II hasta el 26 de mayo de 2036.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 135/2026, publicada en el Boletín Oficial, para la planta cuyo permiso previo vencía el 26 de mayo de 2026.

Evaluaciones y cumplimiento técnico

El pedido de renovación había sido presentado por NA-SA el pasado 3 de marzo de 2026.

A partir de esa solicitud, la Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares verificó el cumplimiento de las normativas vigentes vinculadas con seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias, protección radiológica, transporte y emergencias.

Tras concluir las evaluaciones e inspecciones pertinentes, las distintas áreas técnicas, administrativas y jurídicas del organismo regulador volcaron los resultados en un informe técnico.

Este documento recomendó formalmente al Directorio de la ARN conceder la extensión regulatoria por un período de diez años.

Ubicación y vigencia

Con esta aprobación, la instalación científica y energética, denominada oficialmente Central Nuclear "Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner", ubicada en la localidad de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, queda habilitada para continuar con sus funciones operativas de manera regular durante la próxima década.