Senado: debaten el pago a fondos buitre por 171 millones de dólares y la continuidad del juez Carlos Mahiques

El Senado sesionará desde las 16 de este jueves para tratar un extenso temario que incluye un proyecto tendiente a autorizar al Gobierno de Javier Milei a pagar 171 millones de dólares a fondos "buitre", otro sobre la extensión por cinco años del mandato del juez Carlos Mahiques y un tercero que apunta a regularizar la tenencia de armas de fuego.

La convocatoria fue acordada en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó en la tarde de este miércoles, entre la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y los responsables de los bloques del PRO, la UCR y Provincias Unidas, entre otros.

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Fondos "buitre"





Uno de los proyectos que más le interesa al oficialismo es el que respalda el acuerdo de conciliación promovido por el Gobierno nacional con dos grupos de bonistas que demandaron al país por el default de 2001.

De aprobarse la iniciativa, el país realizará a Bainbridge Fund un pago único en efectivo por el monto total de 67 millones de dólares, mientras que los 104 millones restantes serán para el grupo Attestor Value Master Fund.

Según el acuerdo, el Gobierno tenía plazo para abonar a los bonistas hasta el 30 de abril último, pero luego se informó que se extendía hasta el 31 de mayo próximo.

Si el Senado lo vota este jueves, la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el miércoles próximo.

Armas de fuego





En la Cámara alta, además, se debatirá este jueves el proyecto para regularizar la tenencia de armas de fuego y prorrogar el programa de entrega voluntaria.

El proyecto contempla a quienes posean armas de fuego de uso civil que no se encuentren registradas de conformidad con la normativa vigente.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados desde octubre pasado, busca establecer un plazo de 360 días.

Además, promueve que quien posea armas no autorizadas se presente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

En ese marco, también se impulsa la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

En ese aspecto, el texto busca establecer que la entrega sea voluntaria, anónima y a "cambio de un incentivo".

Según datos oficiales, hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular.

La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022 y contaba con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.