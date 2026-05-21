Yeza votó para quitar los subsidios de gas a Pinamar, el municipio que gobernó hasta 2023

Martín Yeza, diputado nacional del PRO y exintendente de Pinamar, votó a favor del proyecto oficial que recortó el régimen de subsidios al gas por Zonas Frías y le quitó el beneficio a miles de hogares de la Costa Atlántica, incluidos los de su propia ciudad. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

La modificación restringe la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna, y excluye a los distritos que habían ingresado al sistema en la reforma de 2021 -impulsada por Máximo Kirchner-, cuando el universo de beneficiarios pasó de 950.000 a 4 millones de hogares. Entre los municipios bonaerenses que pierden el beneficio están Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga y el Partido de La Costa.

De celebrarlo a votarlo en contra

El giro de Yeza quedó expuesto por su propio historial. En junio de 2021, cuando era intendente de Pinamar, escribió en sus redes sociales: "Sumamente valiosa la aprobación del proyecto de declaración de zona fría para nuestra región, 5 años de presentaciones desde el municipio. Muchas gracias a la cámara de diputados de la nación en nombre de todos los pinamarenses".

Ya como exintendente, en 2025, todavía reclamaba ante el Enargas la ampliación del régimen para su distrito. En un video que circuló esta semana, se lo escucha señalar que la zona fría cubría "hasta Mar Chiquita, pero que justo después viene Gesell, después viene Pinamar y Partido de la Costa", que habían quedado afuera, y que iban a presentar "un recurso de queja para que se nos aclare cuál es la diferencia esencial que hay entre Mar Chiquita y Pinamar". Meses después, levantó la mano para recortar ese mismo sistema.



El intendente de Gesell y los vecinos lo cruzaron

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, fue el primero en salir al cruce. A través de sus redes sociales, compartió el video de Yeza reclamando la zona fría y lo interpeló directamente: "¿Qué te pasó, Martín Yeza? ¿Sabés lo que hiciste ayer? Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell". Y advirtió: "Hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque, a la hora de levantar la mano, te quitan derechos".

Martín, ayer levantaste la mano para quitarle la Zona Fría a miles de vecinos de la costa. Pero vos fuiste Intendente de Pinamar y opinabas otra cosa, ¿te acordás? Votaste contra tu gente.



En política se pueden tener diferencias, pero hay límites que no se cruzan. pic.twitter.com/psx72YQfgX — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) May 21, 2026

Los reproches también llegaron desde los propios vecinos de Pinamar, quienes le recordaron su paso por la intendencia: "Vos fuiste intendente de Pinamar. Conocés el invierno. Conocés a los vecinos, a los jubilados y a las familias que hacen un esfuerzo enorme para poder pagar una factura de gas. Por eso tu voto duele más. Votaste contra la gente que alguna vez representaste".