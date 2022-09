A partir de este sábado 1 de octubre comenzará la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, la rubeola, paperas y poliomielitis, tal como lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. La aplicación de las dosis corresponderá a los niños con edades de 1 hasta 4 años inclusive, y el calendario de inoculación se extenderá hasta el 13 de noviembre.



La estrategia del organismo de Salud nacional tendrá la finalidad de reforzar la protección de anticuerpos en más de dos millones de niños y niñas aplicando las dosis de la Triple Viral, para las enfermedades contra el sarampión, la rubéola y paperas; así también como la vacuna contra la poliomielitis (IPV).



Si bien estas enfermedades fueron eliminadas del mapa nacional, el brote continúa siendo una amenaza en distintas partes del mundo y eso podría resultar una alarma de atención ante el resurgimiento de casos. Por tal motivo, desde las autoridades de salud recomiendan continuar con la cobertura de vacunación siendo que las afecciones resultan ser exterminables y la eficacia de las dosis garantiza una protección necesaria.

¡Vacunarse es fundamental para seguir libres de enfermedades!



➡️ Conocé por qué son tan importantes las dosis adicionales contra sarampión, rubéola, paperas y polio para personas de 13 meses a 4 años inclusive.



Se aplican en todo el país sin orden médica.



Además, el ministerio detalló que la campaña de las dosis adicionales es obligatoria y no requiere de una orden médica, al punto que el menor deberá concurrir al vacunatorio o al centro de salud acompañado de un responsable y con el DNI.



La decisión del Gobierno nacional consiste la revisión del panorama sanitario mediante un sistema de vigilancia con campañas masivas de seguimiento que se realizan cada 4 años. De esta manera, el plan se fundamenta en reforzar la cobertura de un mínimo del 95% de los niños vacunados y mantener las afecciones al margen del peligro de muertes.



La importancia de la campaña de vacunación





El Subsecretario de Estrategias Sanitarias nacional, Juan Manuel Castelli, habló sobre la campaña de vacunación desde la Casa Rosada y detalló que el plan fue diagramado en conjunto con autoridades provinciales con la finalidad de "reforzar los niveles de cobertura y poder disminuir los brotes de cualquiera de estas enfermedades".



El especialista en infectología precisó que las dosis "son vacunas eficaces y seguras" y que si la población resulta "correctamente inmunizados", el virus no se propaga por la sociedad y cumpliendo una "protección individual", pero que también "tienen una función social" por el hecho de resguardar al resto de la sociedad.



Además, el experto en la materia detalló que la finalidad de la campaña "se hace en función de algunas condiciones sanitarias, cuando hay circulación del virus en otros países y cuando los niveles de cobertura de las vacunas, por distintas razones, han descendido y eso hace que sea necesario".





La dos dosis adicionales de las vacunas de la triple viral y la IPV serán destinadas a un total de 2.322.000 niños, de edades entre 1 y 4 años. En este marco, Castelli calificó a la campaña como "totalmente nominal" y que el registro de la vacunación quedará plasmada en la aplicación "Mi Argentina" y del mismo modo en "el registro digital que puede consultar cada centro de salud".



Si bien la finalidad de la campaña se centra en la protección de las enfermedades, anteriormente mencionadas, en especial en los niños de 1 a 4 años de edad, el médico remarcó que es una buena oportunidad para controlar los esquemas de vacunación también en los mayores de edad. "Es algo muy positivo que concurran todos con sus libretas, además del niño al que le toca la dosis adicional, su hermanito de 6 o 7 años pueda completar su esquema de vacunación", agregó.



¿Cuáles son las consecuencias que generan el sarampión, la rubéola, las paperas y la poliomielitis?

El Ministerio de Salud detalló cuales son las consecuencias que pueden generar las enfermedades si no se lleva adelante con el calendario de vacunación y contar con la protección adecuada.



En el caso del sarampión, la enfermedad afecta a los menores de 5 años y, según datos indicados por el organismo, 1 de cada 1000 niños que no recibieron la vacuna puede causarle la muerte. En diversos casos puede generar convulsiones, neumonía, meningoencefalitis y ablepsia en la vista.



Respecto a la rubéola, la infección contagiosa, que presenta el característico sarpullido rojo, puede causar fiebres leves, náuseas y erupciones. No solo afecta a los niños recién nacidos: durante el embarazo, la enfermedad puede derivar en malformaciones en el feto y la futura reducción de capacidades vitales como ceguera o enfermedades cardíacas.



Otras de las enfermedades contagiosas es la denominada paperas, la característica inflamación de las glándulas salivales y que, con la vacunación adecuada, se puede evitar a futuro una meningitis u ocasionar esterilidad.



Por último, la poliomielitis puede contagiarse de persona a persona o por contacto con agua o alimentos contaminados. Por tal motivo, con la dosis del IPV se evita una posible parálisis corporal o dificultades para respirar, y en el mayor de los casos llevar a la muerte.