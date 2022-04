Los problemas en la vista suelen preocuparnos inmediatamente, aunque a veces, existen ciertos síntomas que los dejamos pasar, los cuales podrían indicar una enfermedad en el ojo que debe ser tratada con cierta celeridad. Un ejemplo de ello es el desprendimiento de retina.

Esto le sucedió a una persona que contó su experiencia en Twitter con el fin de concientizar sobre esta no tan usual condición que puede afectar la salud y dejarnos ciegos de un ojo si no se interviene a tiempo.

El usuario @casidolape relató en la red social del pajarito cómo empezaron los síntomas, cómo fue el momento en que le diagnosticaron el desprendimiento y cómo debieron tratarlo para solucionar el problema. "Hace cinco años, mientras cenaba, empecé a ver todo verde de ese ojo, creí y que estaba teniendo un ACV y busqué un lugar en que me pudieran atender el ojo o lo que yo creía. Fui al Hospital Alemán, en donde, con seis médicos diferentes que me vieron, resolvieron que no me volvía a casa porque se me acababa de desprender la retina desde atrás, del lado del cerebro. Y que si no me operaban en el término de 6 hs, quedaba ciego", detalló en su relato el usuario de esa red social.

En el hilo también precisó cómo fue el tratamiento al cual debió someterse. "Me hicieron avisar a mi familia y, con tecnología láser, lo solucionaron, sin yo sentir prácticamente nada, me unieron la retina desprendida a mi ojo".

Hace 5 años, mientras cenaba, empecé a ver todo verde de ese ojo, creí y que estaba teniendo un ACV y busqué un lugar en que me pudieran atender el ojo o lo que yo creía. Fui al Hospital Alemán, en donde con seis médicos diferentes que me vieron, resolvieron que (1) pic.twitter.com/UJEL6za3Na — Casidolape (@casidolape) April 21, 2022

"Al terminar, me dijeron 'puede volver a pasar en algún momento, y todo el secreto está en que te des cuenta de las señales de alerta'", sostuvo esta persona, quien luego enumeró los signos a tener en cuenta. "Y aquí voy a contárselas para que corran a hacerse ver si algo así les sucediera: Ver mucha luz de un ojo, más que del otro. De color o solo blanco; qué se les aparezcan como manchas en el ojo, que vuelan, tipo moscas; qué una parte de la visión del ojo les quede como en sombras, aunque puedan ver bien con el resto del ojo".

.

.

Sin embargo, la peripecia de este usuario no terminó ahí, sino que al tiempo, la retina se le volvió a desprender. "Corrí cuando vi el segundo síntoma que describí. Y como todo lo que me pasaba a mí, a los tres meses volvió a ocurrir, otra vez desprendimiento, pero esta vez con el tercer síntoma", aseguró, previo a confirmar que finalmente lo habían operado tres veces del mismo ojo y que lo había salvado gracias a que pudo reconocer los síntomas a tiempo. "Desde entonces, nunca más un problema, y de hecho según el oftalmólogo, tengo el 100% de visión de ese ojo, raro para mi edad, ni presbicia siquiera", sostuvo.

La intención de este hombre al escribir el tuit fue concientizar a las personas de estar alerta a los posibles síntomas del desprendimiento de retina. Si se presta atención a los síntomas, una persona puede salvar su ojo y no ser parte del porcentaje de desafortunados que se queda ciego. "Ojalá nunca les pase, pero ya saben, ¡corran!", advirtió el autor del tuit viral.

¿Qué es el desprendimiento de retina y quiénes son más propensos a padecerlo?

Para poder brindar mejor información sobre este problema, cronica.com.ar habló con un oftalmólogo. Según explicó Germán Bianchi (MN 98952 - MP 54399) "la retina es la parte neuronal, en donde se enfocan las imágenes y recubre toda la cari interna del ojo". En el caso de este problema de desprendimiento, el problema surge cuando "la retina se despega de la cara interna del ojo", detalló.

"El desprendimiento de retina es más común en los pacientes que son miopes porque el ojo es más largo y la retina está más estirada y se puede romper más fácilmente", remarcó el especialista en este asunto.

¿Cuáles son los síntomas del desprendimiento de retina?

"Los síntomas más comunes son varios", comentó Bianchi. "El primero aparece cuando se ven luces, flashes o relámpagos. Otro se manifiesta como si fuera una sombra, que puede parecer como un telón que sube o baja y puede avanzar de forma rápida o lenta, dependiendo el tipo de desprendimiento. En otras personas pueden aparecer síntomas de visiones similares a moscas volantes", enumeró el oftalmólogo que consultó este medio.

Ilustración del problema óptico.

Si bien el desprendimiento de retina sucede por cuestiones naturales, también puede ocurrir "porque hay un sagrado hemorragia en el vítreo", lo que produce una disminución brusca de la visión y dentro del ojo. Asimismo, agregó que la causa puede ser traumática, como son los golpes, piñas o pelotazos, por lo que destacó que "siempre hay que verificar que no haya un desgarro, una ruptura" en la retina. Si recibimos un golpe en el ojo, debemos ir inmediatamente a un centro de oftalmología para que lo revisen inmediatamente.

En su explicación, Bianchi consideró que el desprendimiento de retina no es una emergencia o urgencia, pero sí se debe tratar de forma rápida, ya que aparece una zona de ruptura en la retina, la cual hay que sellar para que no siga entrando líquido por debajo y se siga desprendiendo.

.

¿Cómo es la cirugía?

Los tratamientos constan de una vitrectomía o cirugía láser, que son los dos métodos más utilizados en la actualidad. El procedimiento consta de sacar todo el gel (humor vítreo) que tiene adentro la retina, porque es gel se mete por debajo y la desprende. En ese sentido, el oftalmólogo aseguró que "hay personas que necesitan más de una operación".

En el caso de que sólo se haya cortado la retina y no desprendido, los cirujanos pueden volver a ponerla en su lugar con láser. Si, por el contrario, se desprende la mácula, el especialista alertó que "pueden quedar algunos problemas visuales".

La cirugía del desprendimiento de retina.

La recuperación de esta cirugía no es tan rápida como la que se practica por cataratas, pero depende cada paciente.

Para evitar estos comprometer la salud del ojo, Bianchi insistió en que todo puede evitarse o monitorearse con controles anuales o semestrales. Si las personas tienen problemas oculares o antecedentes familiares, deben controlarse cada seis meses. "Todos los que se operaron de la miopía hay que recordarles que el ojo sigue siendo largo y que eso depende de un control más seguido con un fondo de ojos", para evitar el desprendimiento de la retina, contó el oftalmólogo.