Una vez más la realidad le ganó a la ficción. Un grupo de científicos de Harvard encararon un ambicioso proyecto para que el mamut lanudo vuelva a caminar sobre la Tierra 10 mil años después de haberse extinguido. Este lunes anunciaron que cuentan con nuevos fondos, 15 millones de dólares, para poner en marcha las investigaciones que darían una primera camada de crías en 2027.

La empresa de biociencia y genética Colossal afirmó haber recaudado el dinero suficiente para hacer realidad el sueño de sus fundadores: que los mamuts vuelvan a poblar la tundra ártica 10 mil años después de que el último ejemplar vivo caminara por la región.

Sus fundadores, Ben Lamm, un emprendedor del área de software y tecnología, y George Church, un profesor de genética en la Facultad de Medicina de Harvard, explicaron cómo planean llevar adelante su experimento para “revivir” a estos gigantescos animales.

Los científicos dieron luz verde al proyecto tras recaudar 15 millones de dólares para crear un híbrido de elefante y mamut haciendo embriones en el laboratorio que portan ADN de mamut. El primer paso consiste en tomar células de la piel de elefantes asiáticos, que están en peligro de extinción, y reprogramarlas para convertirlas en células madre más versátiles que transportan ADN de mamut, aseguraron a The Guardian.

Los genes particulares que son responsables del pelo de mamut, las capas de grasa aislante y otras adaptaciones al clima frío se identifican comparando los genomas de mamut extraídos de animales recuperados del permafrost con los de los elefantes asiáticos relacionados. Los embriones luego se llevarían a término en una madre sustituta o potencialmente en un útero artificial. Los investigadores esperan tener el primer nacimiento de mamut en seis años.

“Nuestro objetivo es hacer un elefante resistente al frío, pero se verá y se comportará como un mamut. No porque estemos tratando de engañar a nadie, sino porque queremos algo que sea funcionalmente equivalente al mamut, que disfrute de su tiempo a -40 ° C y haga todas las cosas que hacen los elefantes y mamuts, en particular derribar árboles", dijo Church.

Los investigadores esperan lograr el primer nacimiento para 2027.

El objetivo del proyecto es poder ayudar a conservar a los elefantes asiáticos equipándolos con rasgos que les permitan prosperar en el Ártico, en áreas conocidas como la estepa mamut. Pero los científicos también creen que la introducción de manadas de híbridos de elefante y mamut en la tundra ártica puede restaurar el hábitat degradado y combatir el impacto de la crisis climática. Por ejemplo, al derribar árboles, las bestias podrían ayudar a restaurar las antiguas praderas árticas.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con lo planteado por los científicos a cargo del proyecto. “Mi opinión personal es que las justificaciones dadas, la idea de que se podría realizar una geoingeniería del medio ambiente ártico utilizando un oído de mamuts, no es plausible”, dijo la Dra. Victoria Herridge, bióloga evolutiva del Museo de Historia Natural. “La escala a la que tendrías que hacer este experimento es enorme. Estás hablando de cientos de miles de mamuts, cada uno de los cuales tarda 22 meses en gestarse y 30 años en madurar", agregó.

Lamm sostuvo que su plan "no es solo traer de vuelta al mamut, sino traer de vuelta manadas cruzables que se rebobinaron con éxito en la región ártica".

Los restos de un mamut bebé bien conservado, exhibidos en Hong Kong en 2012. (AFP).

Gareth Phoenix, profesor de ecología vegetal y del cambio global en la Universidad de Sheffield, explicó: “Si bien necesitamos una multitud de enfoques diferentes para detener el cambio climático, también debemos iniciar soluciones de manera responsable para evitar consecuencias dañinas no deseadas. Ese es un gran desafío en el vasto Ártico, donde existen diferentes ecosistemas bajo diferentes condiciones ambientales".

El experto cree que si bien los mamuts se proponen como una solución para ayudar a detener el deshielo del permafrost porque eliminarán árboles, pisotearán y compactarán el suelo y convertirán los paisajes en pastizales, lo que puede ayudar a mantener el suelo fresco; "en las regiones árticas boscosas que los árboles y la cobertura de musgo pueden ser fundamentales para proteger el permafrost, eliminar los árboles y pisotear el musgo sería lo último que querría hacer".