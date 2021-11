Según datos publicados por el Ministerio de Salud, el número de vasectomías se multiplicó por 12 en la Argentina. Esta cifra salió del reporte que realizó el área de Monitoreo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que a su vez indicó que el mismo tratamiento pero adaptado en el cuerpo de la mujer, ni siquiera se duplicó.

En cuanto al primero de los números, reflejan que en el 2015, solo 56 hombres se habían realizado dicha operación, mientras que en el 2019, nos encontramos con 683. Además, cada por cada hombre que se realiza una contracepción quirúrgica hay 26 mujeres o personas gestantes que se sometieron a la ligadura de trompas de falopio.

“Estos datos hablan de un cambio cultural en favor de la igualdad, en el sentido de que el hombre se responsabiliza de la anticoncepción en la pareja para evitar que la mujer tenga que someterse a una cirugía compleja con anestesia general o tomar hormonas toda la vida”, comentó al respecto Mariano Cohen, jefe de la Sección Andrología del Hospital de Clínicas.

En adición, el Dr. Cohen, indicó que la ligadura de trompas “no tiene lógica”, ya que con una vasectomía se consigue el mismo objetivo, con una intervención no muy compleja, con una duración de 40 minutos, con anestesia local y que resulta reversible en el 80% de los casos.

Según Plant Parenthood, la vasectomía tiene una efectivad del 100%.



En cuanto a las ventajas que ofrece esta opción, destacó que “el paciente se va el mismo día a su casa y, dependiendo de la actividad que realice, puede volver a trabajar como tarde al día siguiente”, y que “se utilizan menos recursos a nivel hospitalario”.

A su vez, añadió que “como pasa en todo el mundo, la vasectomía se hace cada vez más frecuente en la Argentina, con la diferencia que hasta hace 15 años estábamos con una ley muy atrasada y la difusión en los medios de la nueva norma hace que cada vez más gente se la realice”.

Este tema volvió a colarse en la agenda luego de que el periodista Jairo Straccia, contara en vivo en Radio con Vos que se realizó efectivamente este tratamiento.

¿Qué es una vasectomía?

Según la organización Plant Parenthood, se trata de un “procedimiento quirúrgico (operación) seguro y efectivo que te protege contra embarazos de manera permanente”.

En cuanto a qué sucede durante en esta intervención, “durante la vasectomía, el doctor corta o bloquea los pequeños conductos (tubos) que tienes en tu escroto y que transportan los espermatozoides, para que estos no puedan salir de tu cuerpo. Si los espermatozoides no pueden salir, el embarazo no puede ocurrir”, detallaron.

En cuanto a lo expresado por Mariano Cohen, coincidieron en que tiene una efectividad del 100% y que el paciente puede regresar a su casa el mismo día.