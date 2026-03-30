Mendoza caminó por la salud renal: Marzo cerró con prevención, comunidad y compromiso

En el cierre del Mes del Riñón, más de 200 personas participaron este domingo 29 de marzo de la caminata Unidos por la Salud Renal en Mendoza. Con una mañana luminosa como marco, la iniciativa volvió a poner en agenda un tema que muchas veces avanza en silencio: la enfermedad renal y la importancia de detectarla a tiempo.

Organizada por NEFRA Medical Care, la jornada combinó actividad física, educación y testimonios en primera persona, en una propuesta pensada para acercar la salud a la comunidad desde un enfoque integral. "Estos espacios son fundamentales para promover la prevención y generar conciencia", destacaron en la apertura Sebastián Rosende, Gerente General de la institución, y la Dra. Marina Di Fabio, Coordinadora Médica regional y Directora Médica de NEFRA San Rafael.

El encuentro comenzó con una entrada en calor y una clase de educación física a cargo de la profesora Fernanda Petrelli, especialista en deporte adaptado, reforzando una de las claves en el cuidado renal: el movimiento como hábito cotidiano. Luego, la caminata reunió a familias, pacientes y profesionales en un recorrido que fue también un gesto colectivo de compromiso con la salud.

Uno de los momentos más significativos fue la charla de Andrés Falco, atleta trasplantado de riñón, quien compartió su experiencia y el valor de sostener una vida activa aún después del trasplante. Su testimonio se complementó con la presentación del proyecto "Escuela en Diálisis", a cargo del Dr. Walter Vázquez y Paula Toro, paciente y estudiante.

Andrés Falco, atleta trasplantado de riñón y referente en vida activa y hábitos saludables.

La jornada también incluyó la presentación de la Reina y Virreina del Trasplante y Diálisis, una iniciativa que resignifica la tradicional Vendimia mendocina para transformarla en una plataforma de concientización sobre la donación de órganos y el trasplante, llevando un mensaje de vida y esperanza.

Melaní Ilardo, Reina Provincial del Trasplante y Diálisis 2025 y Micaela Abarca, Virreina Provincial del Trasplante y Diálisis 2025.

El cierre dio paso a un show musical de la banda folklórica "Justo Ahora", que coronó una jornada marcada por la energía colectiva.

Un mes de acciones en todo el país

La caminata en Mendoza marcó el cierre de una campaña que, durante todo marzo, desplegó acciones en distintos puntos del país bajo el lema "Unidos por la Salud Renal 2026".

Entre los hitos más destacados se encuentra la caminata realizada en Puerto Madero, donde más de 600 personas participaron de una jornada masiva de concientización, así como las actividades desarrolladas en la planta de Pilar, corazón operativo de NEFRA, donde equipos profesionales impulsaron acciones de sensibilización y promoción de hábitos saludables.

Matías Almada, Gerente Regional Cuyo y Centro de NEFRA Medical Care.

A esto se sumó una estrategia de comunicación integral impulsada por GRUPO OLMOS, que permitió amplificar el mensaje en medios, redes y distintos espacios, con el objetivo de instalar la prevención como eje central del cuidado de la salud renal.

Un mensaje que trasciende la jornada

Más allá de las actividades, el mensaje fue claro: la enfermedad renal puede prevenirse o retrasarse si se detecta a tiempo. Promover hábitos saludables, acceder a controles periódicos y derribar mitos son pasos fundamentales para cuidar la salud.

En ese sentido, la caminata no fue solo un evento, sino una expresión concreta de una comunidad que se informa, se moviliza y acompaña. Una forma de recordar que, en salud, el compromiso colectivo también puede marcar la diferencia.