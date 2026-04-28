La Fundación de la Hemofilia acuerda con Red BASA para sostener la atención de pacientes

La Fundación de la Hemofilia firmó un acuerdo de cooperación mutua con Red BASA para garantizar la continuidad de la atención en un momento crítico para la institución, que atravesaba dificultades que ponían en riesgo su funcionamiento.

El acuerdo establece un trabajo conjunto orientado a sostener la atención médica y permite a la Fundación continuar desarrollando su actividad asistencial, científica y de formación, pilares de su trayectoria de más de 80 años.

De la firma participaron los equipos de ambas instituciones. De izquierda a derecha, por Red BASA: la Dra. Bárbara Supaga, abogada; la Dra. Viviana Cescut, directora jurídica de Grupo Olmos; el Dr. Ariel Sosa, director general de la Fundación Fray Luis Beltrán; la Dra. Tiziana Magarelli, subdirectora médica; el Ing. Héctor Martini, director general; y la Dra. Andrea Falugi, directora médica nacional. Por la Fundación de la Hemofilia: la Lic. María Belén Roberts, presidenta del Consejo de Administración; el Dr. Lucas Figola, vicepresidente; el Dr. Oscar Torres, director médico; y Julio Benítez, tesorero.



"Este acuerdo nos permite garantizar algo esencial: la continuidad de la atención para personas con hemofilia, una enfermedad poco frecuente. Desde Red BASA aportamos nuestra capacidad y estructura para sostener un modelo de atención de calidad, respetando la trayectoria de la Fundación", afirmó la Dra. Andrea Falugi, directora médica nacional de Red BASA.

La hemofilia es una enfermedad poco frecuente pero de alto impacto, que requiere tratamiento permanente y seguimiento multidisciplinario. Para quienes la padecen, la continuidad en la atención es clave para su calidad de vida. En este marco, Red BASA brindará colaboración y espacio físico para que la Fundación continúe desarrollando su actividad. La atención se realizará en el Sanatorio San José (CABA), dentro de su red de servicios.

Firma del acuerdo de Colaboración entre RED BASA y La FUNDACIÓN DE LA HEMOFILIA.

Desde la Fundación destacaron que el objetivo es sostener el modelo de atención integral que caracteriza a la institución, incluso en un contexto adverso.

El acuerdo fue firmado por María Belén Roberts, presidenta de la Fundación de la Hemofilia, junto a Julio Benítez, tesorero, y por representantes de Red BASA: la Dra. Andrea Falugi, directora médica nacional, y el Dr. Ariel Sosa, director general.

Para los pacientes, el impacto es concreto: poder seguir accediendo a su centro de referencia.