Llega la caminata "Unidos por la Salud Renal" al Parque General San Martín

Este domingo 29 de marzo, la Ciudad de Mendoza será escenario de una nueva jornada de encuentro, actividad física y concientización con la llegada de la caminata "Unidos por la Salud Renal", una propuesta abierta a toda la comunidad que busca poner el foco en la prevención y el cuidado de los riñones.

La actividad se desarrollará a partir de las 10:00hs en el Escenario Deportivo del Parque General San Martín, uno de los espacios más emblemáticos de la capital mendocina. Desde allí partirá la caminata simbólica, que recorrerá el tramo hasta la rotonda del Rosedal y regresará al punto de inicio.

Además del recorrido, la jornada contará con distintas propuestas orientadas a la promoción de la salud: habrá charlas con profesionales, un espacio para que pacientes den su "Testimonio Inspirador", presentando el proyecto "La Escuela en Diálisis", stands informativos sobre hábitos saludables y espacios de asesoramiento. También se dispondrá de un stand sanitario donde los asistentes podrán realizarse controles de presión arterial y medición de glucosa, de manera gratuita.

La iniciativa ya tuvo un primer hito este año: el pasado domingo 22, más de 600 personas participaron de la caminata en la Ciudad de Buenos Aires, acompañando la causa y reforzando el mensaje de prevención. En ambas ciudades -tanto Mendoza como CABA- esta propuesta se consolida en su segunda edición de "Unidos por la Salud Renal", con el objetivo de seguir creciendo y llegando a más personas.

La campaña "Unidos por la Salud Renal", es impulsada por NEFRA Medical Care, empresa especializada en el tratamiento integral de la enfermedad renal, con presencia en distintos puntos del país y foco en la prevención, el diagnóstico temprano y la mejora en la calidad de vida de los pacientes. La iniciativa cuenta con el respaldo de GRUPO OLMOS, uno de los principales grupos nacionales con presencia en medios, salud y contenidos, que a través de sus empresas promueve acciones de impacto social orientadas a la concientización y el acceso a la salud en todo el país.

La campaña apunta a visibilizar una problemática muchas veces silenciosa. Según datos médicos, 1 de cada 10 personas padece algún grado de enfermedad renal y 9 de cada 10 lo desconocen, lo que refuerza la importancia de la detección temprana y la incorporación de hábitos de cuidado.

Con entrada libre y espíritu participativo, la convocatoria invita a a la comunidad a sumarse en familia, con amigos o compañeros de trabajo, y ser parte de una mañana distinta, donde moverse también es una forma de prevenir.