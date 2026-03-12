Concientización por el Día Mundial del Riñón en Defensa y Justicia

En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora cada 12 de marzo, NEFRA Medical Care y Red BASA realizaron una acción de concientización sobre la salud renal junto al Club Defensa y Justicia de Florencio Varela, durante el entretiempo del partido que enfrentó al equipo con Central Córdoba.

La iniciativa buscó visibilizar la importancia del cuidado de la salud renal y promover el diagnóstico temprano de las enfermedades del riñón, que muchas veces avanzan sin síntomas. Actualmente, 1 de cada 10 personas padece algún grado de enfermedad renal, y 9 de cada 10 lo desconocen hasta que el daño ya es avanzado o irreversible.

(Hernán Nersesián/Crónica).

Desde NEFRA Medical Care y Red BASA recordaron que un simple análisis de sangre y orina permite detectar a tiempo posibles alteraciones, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes o mayores de 60 años.

La actividad forma parte de la campaña "Unidos por la Salud Renal 2026", impulsada por ambas instituciones, que durante todo marzo promueve acciones de prevención, información y chequeo para fomentar el cuidado de la salud renal en la comunidad.

(Hernán Nersesián/Crónica).

La detección temprana puede salvar vidas.

La invitación es clara: realizar el chequeo anual y empezar hoy a cuidar los riñones.