Día Mundial del Riñón: una campaña nacional promueve la prevención y el cuidado de la salud renal

En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora cada 12 de marzo, especialistas destacan la importancia de incorporar hábitos saludables y controles médicos periódicos para cuidar la salud renal.

Durante todo el mes se desarrolla la campaña "Unidos por la Salud Renal 2026", impulsada por NEFRA Medical Care y RED BASA, ambas empresas de salud de GRUPO OLMOS, con acciones de concientización, prevención y participación comunitaria en distintos puntos del país.

La iniciativa busca promover hábitos saludables, reforzar los controles médicos y acompañar a personas de todas las edades en el cuidado cotidiano de sus riñones. El mensaje es claro: la prevención es el primer paso hacia una mejor calidad de vida.

NEFRA Medical Care brinda servicios de hemodiálisis para pacientes renales y cuenta con 104 centros en Argentina y 10 en Perú, Guatemala y Curazao. RED BASA, por su parte, integra una de las redes prestacionales de salud más grandes del país, con 21 sanatorios que ofrecen servicios de internación, diagnóstico y atención integral para afiliados de obras sociales y prepagas.

Una problemática global en crecimiento

La enfermedad renal representa hoy uno de los principales desafíos sanitarios a nivel mundial. Se estima que afecta al 10% de la población adulta y se encuentra entre las 20 principales causas de muerte en el mundo.

Su impacto no solo alcanza a los pacientes, sino también a sus familias y entornos sociales y laborales. Además, muchas personas enfrentan dificultades de acceso al sistema de salud por razones educativas, sociales o económicas, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

La insuficiencia renal puede presentarse de forma aguda o crónica. En este último caso suele avanzar sin manifestaciones claras en sus primeras etapas, lo que refuerza la importancia de los controles periódicos.

Prevención en la vida cotidiana

A lo largo del mes, la campaña desarrolla acciones orientadas a:

Promover hábitos saludables

Incentivar chequeos y consultas médicas

Brindar información clara a niños y adultos

Generar espacios abiertos a la comunidad

Cada una de estas actividades busca acercar el conocimiento médico a la vida cotidiana y transformarlo en herramientas simples para el cuidado de la salud.

"Muchas enfermedades pueden prevenirse o tratarse a tiempo si se realizan los controles adecuados", explica la Dra. Alicia Canga, Directora Médica LATAM de NEFRA Medical Care. "Incorporar el chequeo periódico como parte de la rutina es una de las formas más efectivas de cuidar la salud renal".

22 de marzo: caminatas por la prevención

El 22 de marzo se realizarán caminatas abiertas a la comunidad en Buenos Aires (Puerto Madero), Mendoza y Córdoba.

La propuesta busca promover la actividad física y generar un espacio de encuentro para compartir información sobre hábitos saludables y prevención de enfermedades renales.

Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente y acceder a material informativo en este link del sitio web de NEFRA.



"Para prevenir futuros problemas, el movimiento siempre será tu mejor aliado. Hacer ejercicio desde hoy es invertir en tu salud y en la de tus riñones", señala Andrés Falco, atleta trasplantado de riñón y referente en vida activa y hábitos saludables para personas con enfermedad renal.

Un compromiso compartido

La campaña "Unidos por la Salud Renal 2026" propone un enfoque colectivo del cuidado, que involucra a profesionales de la salud, instituciones, familias y pacientes.

Durante marzo, el objetivo es claro: informarse, prevenir y adoptar hábitos saludables que contribuyan a una mejor calidad de vida.