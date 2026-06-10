Grupo Olmos adquiere centros de diálisis de DaVita y desembarca en Brasil

Grupo Olmos concretó este 3 de junio la primera fase de su desembarco en el mercado brasileño con la adquisición inicial de clínicas de diálisis previamente operadas por DaVita, líder en atención renal en el mundo. La operación forma parte de un proceso que contempla la incorporación de ocho centros a la red de NEFRA Medical Care en Brasil. Los pacientes continuarán recibiendo la misma atención de alta calidad que bajo DaVita.

La operación marca un punto de inflexión en la expansión regional del grupo y posiciona a NEFRA entre los principales operadores latinoamericanos de servicios de diálisis y nefrología.

La compra se realiza a través de NEFRA Brasil, la unidad especializada en tratamientos renales del holding, que actualmente atiende a más de 15.000 pacientes en Argentina, Perú, Guatemala y Curazao.

Brasil representa uno de los mercados de salud más relevantes de América Latina y uno de los sistemas de atención nefrológica más importantes del mundo. Con más de 210 millones de habitantes y más de 160 mil pacientes en tratamiento dialítico, el crecimiento sostenido de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión genera una demanda cada vez mayor de servicios especializados de alta complejidad.

El Dr. Marcelo Puddú y Silvina Passini, director Médico y directora Administrativa de Nefra Medical Care Latam; junto a equipos de la clínica Jao Pessoa.

En ese escenario, el desembarco decambia la escala regional de la compañía.

DaVita, una de las principales empresas globales de atención renal, opera miles de centros de diálisis en distintos países y realiza millones de tratamientos anuales a nivel mundial. En Brasil, la compañía cuenta con más de 100 clínicas y presencia hospitalaria en más de 300 centros de salud, con el compromiso de ofrecer excelencia en la atención.

El Dr. Marcelo Puddú y Silvina Passini, director Médico y directora Administrativa de Nefra Medical Care Latam; junto a equipos de la clínica Ilha do Leite.

Las clínicas involucradas en la operación están ubicadas en regiones estratégicas como San Pablo, Río de Janeiro, Recife, João Pessoa y el Distrito Federal.

La operación también representa un movimiento poco habitual en el sector: una empresa argentina expandiéndose en Brasil mediante la compra de activos de una de las principales compañías globales de diálisis.

El Dr. Marcelo Puddú, director Médico de Nefra Medical Care Latam; junto a equipos de la clínica Mix Park.

"La expansión a Brasil es mucho más que una operación corporativa. Es la oportunidad de llevar nuestra experiencia, nuestra cultura de calidad y nuestra forma de entender la medicina a un país que tiene una enorme importancia para la región", señala la Dra. Alicia Canga, Directora Ejecutiva de NEFRA Medical Care LATAM.

El Dr. Marcelo Puddú, director Médico de Nefra Medical Care Latam; junto a equipos de la clínica Taguatinga.

Médica especialista y referente en gestión sanitaria, la Dra. Canga impulsa una estrategia basada en la mejora continua, la capacitación de los equipos y modelos de atención centrados en el paciente, combinando excelencia clínica, eficiencia operativa e innovación.

"Creemos en una medicina cercana, humana y basada en evidencia. La calidad no es un objetivo aislado, sino una cultura que debe estar presente en cada decisión clínica, en cada proceso y en cada interacción con el paciente. Nuestro desafío es seguir formando equipos cada vez más preparados para ofrecer la mejor atención posible", destaca.

El Dr. Marcelo Puddú, director Médico de Nefra Medical Care Latam; junto a equipos de la clínica Olinda.

Desde GRUPO OLMOS destacan que la transición ya se encuentra operativa y que los tratamientos continúan desarrollándose con normalidad en todas las clínicas involucradas.

En una comunicación enviada a operadoras y financiadores de salud de Brasil, la compañía definió la llegada al país como un "paso estratégico de largo plazo", basado en tres pilares: calidad médica, eficiencia operativa e innovación en salud.

La Dra. Alicia Canga y Silvina Passini, directora Ejecutiva y directora Administrativa de Nefra Medical Care Latam; junto a equipo de Casa Central Nefra Medical Care Brasil.

La firma del acuerdo contó con la participación de Bruno Madeira, PR3 Finanzas Brasil; Guilherme Vieira Da Silva y Bianca Reis, del estudio Demarest; Carolina Dos Reis, directora jurídica de DaVita; y Santiago Cisneros, VP Corporate de DaVita.

Por parte de GRUPO OLMOS y NEFRA LATAM participaron Viviana Cescut, directora jurídica de Grupo Olmos; Alicia Canga, directora ejecutiva de Nefra LATAM; Silvina Passini, directora administrativa de Nefra LATAM; y Marcele Adames, Abogada de Adames Cezimbra Brasil.

La expansión regional forma parte de la estrategia impulsada por Raúl Olmos, fundador y presidente del grupo, orientada a consolidar una red latinoamericana de servicios de salud de alta complejidad.

Con esta adquisición, GRUPO OLMOS da un paso decisivo para consolidarse como uno de los referentes latinoamericanos con mayor expansión en los servicios de diálisis y nefrología en la región.