Natalia Olmos se suma al Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios renovó su Consejo Directivo e incorporó a Natalia Olmos, gerenta general de Evolución Seguros, como socia activa.

Olmos se incorpora como representante de Grupo Olmos, un holding de capital nacional con más de 25 años de actividad en salud, seguros, medios y tecnología.

La Cámara es uno de los principales espacios donde el empresariado define posiciones y participa del debate económico.

"Es un lugar donde se discute cómo crece el sector privado. Queremos aportar experiencia y también escuchar", señaló Natalia Olmos.

Evolución Seguros cuenta con más de 400.000 pólizas activas, 700.000 beneficiarios y más de 50.000 empresas aseguradas.

"Es un lugar donde se discute cómo crece el sector privado. Queremos aportar experiencia y también escuchar", señaló Natalia Olmos.

La designación suma a Grupo Olmos en uno de los espacios donde se define parte de la agenda económica del país.



