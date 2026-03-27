PAMI adelanta la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció el inicio anticipado de su Campaña de Vacunación Antigripal 2026. La decisión de la obra social responde a un cambio en el comportamiento epidemiológico observado en los últimos años, donde la temporada de virus respiratorios ha comenzado a manifestarse antes de lo habitual.

El adelantamiento tiene como eje principal la circulación de la variante de influenza A (H3N2). Esta cepa ha demostrado una mayor capacidad de transmisión, lo que vuelve fundamental la inmunización temprana de los grupos más vulnerables para prevenir cuadros graves o complicaciones antes del pico estacional de frío.

Requisitos y acceso a la inmunización

Para facilitar el proceso, el organismo informó que la vacunación se llevará a cabo en toda la red de farmacias PAMI del país. El acceso es directo y sencillo:

Sin orden médica ni turnos: Los afiliados mayores de 65 años solo deben presentarse con su DNI y credencial .

Grupos de riesgo menores de 65: Aquellas personas que posean patologías previas deberán acreditar su condición mediante documentación médica.

Simultaneidad: La vacuna antigripal es compatible y puede aplicarse el mismo día que otras vacunas del Calendario Nacional.

Cómo consultar los puntos de vacunación

Desde PAMI recomiendan a los afiliados contactar previamente a la farmacia donde concurren habitualmente para verificar la disponibilidad de dosis. Para conocer los establecimientos habilitados, se disponen de dos canales oficiales:

Vía web: A través del buscador en www.pami.org.ar/farmacias. Vía telefónica: Llamando al 138 (PAMI Escucha) y seleccionando la opción 0.

La única contraindicación para la dosis es presentar alergia previa a los componentes de la vacuna o haber tenido una reacción adversa grave en aplicaciones anteriores.

Para obtener información adicional sobre el cronograma y detalles técnicos de la campaña, los interesados pueden ingresar al sitio exclusivo www.pami.org.ar/antigripal.