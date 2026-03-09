Dengue y virus respiratorios: especialistas destacan la vacunación y la prevención para reducir los brotes

El Ministerio de Salud de la Nación pondrá en marcha este miércoles la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, con un inicio tres semanas antes que el año pasado ante el adelantamiento de la temporada de virus respiratorios y la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad.

En este marco, los especialistas también remarcaron la importancia de la vacunación contra el dengue ya que, si bien el número de casos es bajo en comparación con años anteriores, se espera que el pico de transmisión se produzca entre fines de marzo y principios de mayo.

Al respecto, Crónica dialogó con el médico infectólogo y jefe de Infectología del Hospital Universitario CEMIC, Pablo Bonvehí, que ante el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal, precisó que los grupos prioritarios incluyen a todos los mayores de 65 años; las personas entre 2 y 64 años que tienen factores de riesgo como afecciones cardíacas crónicas y enfermedades coronarias, afecciones pulmonares crónicas como EPOC y asma; personas con diabetes; con inmunodeficiencias de cualquier tipo o provocadas por medicamentos; personas con obesidad; con insuficiencia renal crónica; todas las mujeres embarazadas y los niños entre 6 y 24 meses. También los trabajadores de salud.

En tanto, Bonvehí, que también es miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), además de la vacunación, recomendó a las personas que tienen síntomas de infección respiratoria como fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, que pueden ser un cuadro gripal o provocado por otros virus respiratorios, tratar de no tomar contacto con otras personas y si lo hacen usar barbijos. También instó a lavarse frecuentemente las manos y ventilar bien los ambientes, entre otras medidas de prevención.

Dengue: vacunación y prevención para evitar brotes

Con respecto al dengue, el especialista señaló que en lo que va de 2026 "hay baja cantidad de casos" aunque se espera que la mayor transmisión se dé entre fines de marzo y mayo, en especial en el área central del país.

La vacuna contra el dengue es gratuita en varias jurisdicciones

Sobre la vacuna, informó que está aprobada a partir de los 4 años y hay jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires en el Conurbano, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta, Chaco, entre otras, que vacunan en forma gratuita. Puntualizó que varía en cada provincia pero en general se otorga a personas de entre 15 y 59 años. Son dos dosis separadas por un intervalo de tres meses.

Fuera de esos grupos, se consigue en vacunatorios y farmacias pero no es gratuita. Asimismo, resaltó que la vacuna contra el dengue tiene una protección mínima de 7 años.

Por último, el también integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología recordó las medidas de prevención como la utilización de repelentes, usar ropa clara, mantener los jardines desmalezados con pocos recipientes que acumulen agua y usar insecticidas para eliminar los mosquitos. Destacó que estas recomendaciones además sirven para combatir el chikunguña y mencionó que en Bolivia hay un elevado número de casos de la enfermedad.