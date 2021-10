Ya hace 20 años que se formó el grupo que en su tiempo fue furor en todo el país. Bandana había salido a la luz con Virginia Da Cunha, Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi.

Salidas del reality show PopStars, las cinco comenzaron el proyecto que las catapultaría a la fama y así, tener la posibilidad de brindar toda su voz en los escenarios, y en la televisión y las radios de nuestro país.

A pesar del rotundo éxito que tuvo Bandana en su comienzo y a la buena onda que había entre los productores y las cantantes, al poco tiempo todo estalló; a tal punto que las cinco integrantes debieron hacer terapia de grupo, según contó Virginia Da Cunha (40).

El sueño de Da Cunha era bailar. Por ese motivo, ella se había presentado en muchos castings de comedia musical sin éxito y, ante la presión de sus padres, se anotó en una carrera universitaria. Finalmente, la convocatoria al reality PopStars logró que cambiara su suerte.

"Al principio fue un sueño cumplido. Pero llegó un punto en el que dejé de disfrutar. Sufrí todas las enfermedades que nunca había tenido, porque era una adolescente que de repente se convirtió en mujer y nosotras no teníamos ni voz ni voto", comentó la excantante de Bandana, que ahora se lanzó como solista.

Al parecer todas sus compañeras sentían lo mismo, motivo por el que lo plantearon en la sesión de terapia que tenían cada semana. “Llegamos a esa terapia y de algún modo todas estábamos sufriéndolo por igual. Nos dimos cuenta de que no dábamos más y que no podíamos suspender esa mentira”, relató.

"Cinco mujeres dijimos basta, no nos importó ese éxito, buscábamos otro tipo de éxito, a partir de ahí discerní de lo qué se trataba de un verdadero éxito y bueno, me fui por eso", manifestó la mujer, que continuó su carrera como cantante solista, DJ y conductora de televisión.

Además, señaló que la imagen que mostraba públicamente no coincidía con lo que sentía. "Creo que el fracaso que yo siento fue no haber sido feliz, a partir del primer año que me dijeron que me querían echar del grupo", reveló la artista.

Luego de que Bandana se disolviera en 2004, cada una de las integrantes tomó caminos muy distintos. "Apenas terminó Bandana lo primero que hice fue irme de viaje, soy muy nómade. Viví en Grecia, me instalé en Los Ángeles un año. Después estuve temporadas en Ibiza. Estaba volátil disfrutando de ese nomadismo", dijo Virginia en una entrevista que dio a DiarioShow.

Más allá de que la banda esté disuelta, Da Cunha admitió que "hay un montón de gente que todavía quiere seguir escuchando las canciones de Bandana y revivir esa época de tanta emoción".

En ese sentido y luego de dos décadas, la excantante de Bandana se mostró sorprendida de que sus colegas continúen con el proyecto que comenzó hace 20 años, para festejar el aniversario con una pequeña gira. "Me parece re bien, que las chicas hagan lo que las haga felices. Si tienen ganas de seguir cantando las canciones hay un montón de gente que aún las quiere escuchar y quieren volver a esa época de tanta emoción", sostuvo.

¿Qué fue de la vida de Virginia Da Cunha luego de irse de Bandana?

Virginia develó que tuvo una banda de funk pop con su hermano Fernando que duró siete años. Recién allí se volvió a “conectar con una parte más rebelde, antisistema” de ella misma.

"Plasmé toda mi filosofía en esa banda. Después empezamos a modernizar el sonido con algo más electrónico y simultáneamente me llegaron propuestas de ser DJ y empezó ese camino", agregó.

Ser DJ le permitió viajar por todo el mundo con su música y aprender a viajar "mucho más ligera, sin tener que acarrear a toda una banda, ni todo el esfuerzo de los ensayos y la composición", consideró. En la misma línea, aseguró que disfrutó del desafío de "estar sola y conocer el mundo de la noche".

En su disco "Nueva Religión", Virginia Da Cunha hizo una propuesta musical que cuenta con una integración de todas sus influencias como pop, funk, electrónica y jazz. "Me encantó tener mi banda y me encantó estar sola, es parte de los ciclos naturales de uno. Después de tantos años de estar sola como DJ y con mi disco, estoy disfrutando mucho de mi banda que está en Mendoza. Pero me gusta ir mechando, hay fines de semana donde me salen trabajos como DJ y otros que estoy en la organización de la banda, estoy feliz conviviendo con las dos cosas", confesó sobre su futuro en la música.

Da Cunha contó que antes ambicionaba llegar al “puesto número uno de los charts y pegarla con un tema”, pero luego, con los años, se dio cuenta de que lo importante era hacer lo que amaba y que la gente recibiera ese producto. "Eso ya me hace feliz. No quiero estar más corriendo atrás de ninguna ambición, sino disfrutar cada momento", manifestó.

Tras una vida nómade, Virginia decidió instalarse en Mendoza. Hoy, la artista vive con su pareja, Alejandro Malgor, y aseguró que solo volvería a Buenos Aires de paso, como turista, y para visitar a su mamá. “Fue un cambio de vida que venía buscando desde hace muchos años", expresó.

"Me quedé porque me enamoré de Mendoza. Siempre me pareció un lugar de primer nivel, con la comida, el estilo de vida, me transmite mucha paz. La vida me ancló a Mendoza y fue una gran liberación porque me cambió la vida muchísimo. Estoy muy feliz", declaró.

Junto a Felipe Staiti, guitarrista y compositor de "Enanitos Verdes", Virginia realizó un trabajo acústico y alejado de toda la producción que envuelve a la electrónica. El sencillo se llama Siempre en Mí.

Por otro lado, la cantante quiere concretar un emprendimiento junto con una amiga. La idea es la de instalar una especie de aldea en una zona muy íntima de la ciudad, un proyecto que tiene cada vez más desarrollado. "Por ahora la idea está muy verde pero quiero armar un espacio bastante amplio donde se pueda practicar yoga, comer sano, venir a bailar e incluso quedarse a vivir", anticipó.