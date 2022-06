A la hora de reconocer a los jóvenes artistas que salieron a la escena en el último tiempo y generan no solo un gran público sino también una importante difusión de sus mensajes, se puede mencionar a L-Gante, el cantante de Cumbia 420 que se hizo famoso hace pocos años.

En este sentido, la empresa de venta de pinturas Deco Color SRL, ubicada sobre la Ruta 24 en la provincia de Buenos Aires, le hizo un pequeño reconocimiento y lo destacó por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”.

Tras compartir este breve homenaje en sus redes sociales, L-Gante fue duramente criticado por la diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata, quien cargó contra su figura y su imagen como artista.

En el programa Polino Auténtico, de Radio Mitre, la modelo y panelista afirmó que al cantante de la Cumbia 420 le queda "grande" la palabra artista, en relación al homenaje realizado por la empresa de pintura.

"Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!", dijo, fulminante, la funcionaria.

En este sentido, recalcó que no creé “que estos chicos sean artistas”, ampliando el abanico de criticados, sino que para ella son “emergentes de una sociedad en decadencia”, sentenció.

Finalmente, Mariana Brey, otra de las panelistas del programa, intentó bajarle un cambio a la discusión y defender al cantante al opinar que el arte es “subjetivo”, a lo que Granata, enojada, le pidió que no la tratara de “ignorante” y remarcó su postura.

Semana de galardones para L-Gante

El artista urbano fue reconocido esta semana con una serie de galardones de doble platino, platino y oro por parte de Universal Argentina, que lo premió por sus exitosos singles.

"No me lo había imaginado, recibimos todos estos premios que significan logros y que tenés que ir por más", sostuvo L-Gante en una entrevista, al tiempo que comentó: “Estoy de acá para allá, estamos en un momento, que, creo yo, que sería el más serio, aunque la pasamos muy bien, ahora se viene un paso grande, donde ya bastante hemos logrado, hecho solo a pulmón, a lanzar música porque me gusta y nada más que por eso".

En este marco, y tras anunciar nuevos show en Argentina y una gira en España, anunció su último single llamado Mi Woman. "Es un tema diferente para mi que me gustó, ahora se viene un bailanteo despues de Mi Woman... si te pones a pensar no es 'My Woman' es 'Mi woman' es una sola palabra que te cambia todo", contó.