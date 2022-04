La vida y relaciones de las celebridades siempre inspiró curiosidad en las audiencias, y el caso de Amalita Fortabat no fue la excepción. La que llegó a ser la argentina más adinerada del país inspiró todo tipo de teorías entre el público, especialmente alrededor de su vida sexo afectiva. En las últimas horas, un nuevo detalle reavivó las llamas de esos rumores y revolucionó las redes sociales.

Desde el programa "A la tarde", el panelista Luis Ventura sorprendió a los espectadores y a más de uno de sus colegas con una explosiva información: el mediático afirmó que uno de los polémicos romances secretos de la multimillonaria fue con nada más y nada menos que Luciano Castro. Y por si esto fuera poco, el actor habría tenido apenas 19 años cuando esto sucedió.

La información salió a la luz cuando los panelistas discutían por la pantalla de América TV los romances desconocidos y los hombres que pasaron por la vida de Amalita. Fue entonces que Ventura reveló la supuesta relación que existió entre el actor y la empresaria hace más de 28 años:

"En esa época tenía 19 años y hacía una tira", comenzó Ventura referenciando el programa "Jugate conmigo", la tira de Cris Morena que vio nacer a Castro y muchos otros grandes nombres del entretenimiento nacional. "Amalita lo mandaba a buscar con su chofer cada 15 días y le pagaba 10 mil dólares en esa época por cada tarde en las que iba a tomar el té", agregó a la polémica revelación.

El periodista no reveló quién era su fuente, pero aseguró que la información provenía del mismo Castro: "Él nos contaba, pero no le gustaba mucho que se difundiera el dato porque en ese momento le podía generar problemas con gente que tenía al lado". Después aseguró que: "Esta persona me dice lo que él les contaba sobre cómo era el té".

"Da más detalles, pero lo dejamos ahí", se contuvo, suspicaz, invitando a quien quiera verificar la información a hacerlo: "Señores, el que quiere venir, viene y chequea".

Quién fue Amalia Fortabat

La millonaria se volvió conocida por su fortuna y amor al arte.

María Amalia Sara Lacroze de Fortabat llegó a la fama en Argentina por su gran riqueza. La empresaria guardó una gran pasión por el arte, llegando a coleccionar importantes piezas y ubicarse al frente del Fondo Nacional de las Artes en 1992, bajo la bendición de Carlos Menem (con quien también se sospecha que tuvo una relación).

También se la vinculó a actores como Juan José Camero, Alberto de Mendoza y Palito Ortega. En los últimos años de su vida, estableció una relación con el coronel retirado Luis Prémoli. Según marcó la revista Noticias, todavía con Fortabat vivo (nunca se separó) estuvo al borde del divorcio porque trascendió que había tenido una relación con José María Alfaro Polanco, embajador de España.

Los Fortabat estuvieron casados hasta el fallecimiento del esposo de Amalita.

Pero la nueva información revelada por Ventura recordó al público de más oscuros rumores, como las orgías en Olavarría con los jugadores del equipo de fútbol Loma Negra. Los rumores sobre estos eventos privados nunca se acallaron, con fuentes anónimas asegurando que había jugadores del equipo obligados a participar, pese a que el entrenador decís que "le sacan piernas a los muchachos".

Fortabat murió el 18 de febrero de 2012, a los 90 años, en su domicilio particular de Avenida del Libertador.