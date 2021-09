Los grupos de WhatsApp vinieron a solucionar una gran necesidad, la de comunicarse con una determinada cantidad de gente al mismo tiempo. Hay algunos que son muy útiles, como los de la comisión de la facultad, y otros que realmente son un embole grande, como podrían ser algunos grupos de madres de colegio. En este caso, hay uno que está en el medio, el de los vecinos del edificio, que fue noticia por un intercambio que se hizo viral en Twitter.

La historia en cuestión comenzó cuando una vecina consultó si podía sacar a pasear a su gatita por las escaleras del edifico, ya que “no ensuciaría nada” y “le gusta mucho”.“Por mí no hay problema”, replicó una mujer, aceptando la caminata del “michi”. Sin embargo, la conversación comenzó a “irse por las ramas” cuando una persona preguntó lo siguiente: “si pasa por el 11, ¿le puedo hacer mimitos?”.

Esto despertó a otros propietarios, concretamente del 9 y del 13, que invitaron a la dueña a pasar también por sus pisos para que puedan mimar a este suertudo animal.

Por supuesto que este intercambio se viralizó en la red social del pajarito, donde, hasta el momento de escribir esta nota, presume de casi 26 mil “me gusta”, 641 retuits y 261 comentarios. Entre estos últimos, podemos destacar los siguientes: “edificio de tuiteros”, “voy a tener cuidado con mi hijo entonces”,“en mi edificio nos ponemos denuncias y “¿quién hace un grupo de wpp del edificio?”.

En cuanto a los problemas de tener mascotas y las administraciones de los edificios, la página especializada “Derecho en zapatillas”, que tiene por finalidad acercar y facilitar el contenido de las leyes a las personas, explican varios puntos a tener en cuenta.

Mirá la conversación viral

El chat del edificio �������� pic.twitter.com/VR4cwXiNem — pobre wasa ❁ (@Pandilici0us) September 17, 2021

“Lo primero es leer el Reglamento de copropiedad, porque regula las relaciones entre los vecinos y vecinas del consorcio. Si el Reglamento permite las mascotas, o no dice nada, entonces, en principio, están permitidas. Decimos en principio porque no pueden generar molestias a los vecinos, prohibidas porel Código Civil y la Ley 13.512. La libertad de tener mascotas, dijo la Corte suprema de la PBA, es una decisión protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege las decisiones autónomas que no perjudiquen a un tercero (caso “Triaca”, 1995)”, explicaron al respecto.