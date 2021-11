La tercera edición de Bake Off Argentina llegó a su final y Carlos Martinic se quedó el título de mejor pastelero amateur en esta edición 2021. La Gran Final de la competición se vivió con gran atención por los televidentes. En ese sentido, en las redes sociales los seguidores del programa dejaron una ola de memes sobre diferentes momentos del último episodio.

Este lunes se conoció al ganador de la gran final de “ Bake Off 2021”. Al último episodio de este certamen llegaron Carlos Martinic y Facundo Tarditi, quienes buscaban coronarse como el mejor pastelero amateur nacional, al igual que lo hicieron en las primeras dos ediciones Gastón Salas y Damián Basile, respectivamente.

En la última prueba, el jurado integrado por Dolli Yrigoyen, Pamela Villar y Damián Betular anunciaron de qué se trataría el desafío final: “A lo largo de la competencia los pudimos conocer y nos contaron hacia donde quieren ir. Esta es la oportunidad de demostrarnos quienes son realmente”, comentó Paula Chaves para describir la prueba que definiría al campeón. “Van a tener que preparar una torre de tres pisos que nos cuente su pasado, su presente y su futuro”, sentenció.

Carlos Martinic, oriundo de Tierra del Fuego, presentó una torta de dos pisos y un alto árbol con un libro en su superficie y explicó por qué realizó esta preparación: “Pensé el pasado como un tronco al que rescato hurgar en el pasado y centrarme en mis raíces, mientras que la superficie lo veo como un futuro por construir”, aseguró Carlos.

Finalmente esta torta lo coronó como el gran campeón de esta edición. El fueguino se hizo acreedor de la suma de 1.500.000 pesos. “Soy el campeón de Bake Off. impensado, jamás lo hubiese pensado. Descubrí nuevas facetas en mí y me cambió la vida”, expresó el nuevo ganador de Bake Off.

Por su parte, en las redes sociales se seguió con gran intensidad esta gran final. A diferencia de otras ediciones los fans del programa no se inclina o no tenían una preferencia por quién querían que se llevara el título, ya que afirmaban que ambos competidores eran muy queridos.

Asimismo, en Twitter principalmente, se comparó esta final con la de la segunda temporada de Bake Off. En donde Samanta Casais, quién fue elegida en primera instancia como la ganadora, pero finalmente fue descalificada.

Además, los jurados también fueron mencionados por los televidentes. Siendo Betular quién se llevó la mayoría de comentarios. Muchos de ellos se centaron en su atuendo para la definición del programa de pastelería y también porque es parte del jurado en MasterChef Celebrity 3, competencia de famosos que comenzó justamente en la previa a la final.

Por último, no faltaron diferentes memes sobre algunos momentos que sucedieron a lo largo de la competición o sobre participantes que quedaron en el camino.