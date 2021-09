Bake Off, el reality de partelería más famoso del mundo, regresó a la televisión argentina el pasado lunes por la noche. Se trata de la tercera edición del programa conducido por Paula Chaves, quien antes de finalizar la emisión se tomó un momento para recordar a Agustina Fontenla, la ex participante que murió el 3 de junio por complicaciones derivadas del covid.

La rionegrina de 31 años participó de la segunda edición y llegó a ser una de las cuatro finalistas, pero fue su deseo de superación y amor por la pastelería lo que le hizo que sea amada por el púbico y el cariño del jurado.

Pocos minutos antes de culminar el primer programa, Chaves dijo: “No queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso a una persona que ha sido muy importante en esta carpa”. En ese momento, el jurado de Bake Off Damián Betular tomó la palabra: “El año pasado, en esta misma carpa, se realizó la segunda temporada de Bake Off y la gran ganadora en nuestros corazones fue Agus Fontenla”.

Luego, se presentó un clip con una de sus creaciones que caló más hondo en la audiencia, la torta con la que Fontenla homenajeó su amor por la pastelería. En ese momento, ella dijo: “Me ponía muy feliz, cuando me enteraba que algún pastelero que me gustaba había estudiado otra carrera antes. Entonces eso me daba mucha alegría porque yo decía: ‘bueno, se puede empezar después’. Así que acá estoy yo, empezando después”.

A continuación, visiblemente conmovido, Betular concluyó: “Es muy difícil ver que ella no esté entre nosotros, pero quiero que en cada uno de sus sueños y en cada torta que nos traigan, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia. Ella nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”.

Tras su paso por el programa, la rionegrina lanzó “Arte y azúcar”, su propio negocio de producción y decoración de tortas y encontró el reconocimiento de su provincia, que la designó como Embajadora de las Ciudades del Golfo, en agradecimiento por haber promocionado a San Antonio Oeste desde la pantalla del reality.

La joven de 31 años había sido internada a causa de la baja saturación de oxígeno en sangre , tras contagiarse coronavirus y debió ser trasladada desde San Antonio Oeste, su ciudad natal, a una clínica de Viedma, donde falleció el pasado 3 de junio.