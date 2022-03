Los rotundos cambios de vida de los famosos sorprenden a todo el mundo. Muchas personalidades estaban totalmente realizadas en sus trabajos y, luego de "hacer un clic", decidieron cambiar de rumbo casi de un día para el otro, como es el caso reciente de la tenista número 1 del mundo Ashleigh Barty, quien abandonó el deporte a los 25 años para cumplir nuevos desafíos y sueños. En esa categoría también entra Juan Miceli, el periodista de TN que supo conducir varias ediciones del noticiero perteneciente a la señal del Grupo Clarín y también de la TV Pública hace algún tiempo.

Miceli fue invitado como participante del programa "El Hotel de los Famosos", luego de tres años de ausencia en la televisión. Ahora, decidió compartir en una entrevista que le hicieron en Radio Rivadavia cómo es su nueva vida y las razones por las cuales se sumó a este reality show con formato rara vez visto.

Según manifestó, Miceli comenzó a estudiar jardinería y paisajismo en 2017, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Me acuerdo que los chicos en la fila me miraban como diciendo '¿qué hace este tipo acá? Es el de la tele y además es un tipo grande", contó.

Sobre la dura decisión de abandonar el periodismo, el ex conductor había explicado hace dos años: “Dejo por un tiempo, pero no creo que sea definitivo. Sí, es cierto que me tomo unos meses, pero no creo que deje la carrera. Ahora estoy en Necochea donde nací y tengo parte de mi familia y amigos, pero llevo casi 30 años de noticieros y hace rato quería hacer un paréntesis".

Pese a que está muy cómodo con su nueva profesión, a la cual se dedica exclusivamente desde hace tres años, Miceli expresó su nostalgia por haberse alejado del periodismo. Sin embargo, aclaró que no puede "trabajar diez días y después dejarlo". Además, el ahora paisajista aseguró que le encantaría hacer "un noticiero por mes", pero que no quiere hacerlo como antes. Más allá de eso, remarcó que siempre va a ser periodista.

Por ese motivo, dejó en claro su intención de continuar en la televisión y dedicarse a un programa que difunda lo que hace profesionalmente hace un tiempo. “Yo tengo ganas de hacer un programa recorriendo espacios verdes. Está lleno de gente que hace cosas espectaculares del medio ambiente e historias de vidas extraordinarias", dijo.

Para ilustrar sus ideas de nuevos contenidos periodísticos para la televisión, contó que, "por ejemplo, existen huertas para chicos con autismo o para personas que atraviesan adicciones" y resaltó que "hay un mundo verde increíble y eso me gustaría contarlo”.

La experiencia en "El hotel de los famosos"

Sobre el programa, el periodista y paisajista manifestó que la está "pasando realmente bien” y reveló que su objetivo principal en el ciclo televisivo es lograr que "la gente después de ver el programa, al otro día diga ‘a ver este árbol, ya se cuál es’" y que también "vayan a un vivero porque vieron el programa, que la gente se enganche y se conecte”.

“Cuando me llamaron para El hotel de los famosos, obviamente no es lo que pensaba, pero dije ‘lo voy a hacer’ porque es un espacio espectacular para difundir lo que yo estoy haciendo”, consideró Miceli, quien también destaco las ganas y el interés que tienen los demás participantes de querer aprender sobre las plantas.

En qué canal y a qué hora está El hotel de los famosos

El hotel de los famosos puede verse por Canal 13 todas las noches a las 22.15. El ciclo es conducido por Leandro "el Chino" Leunis y Carolina "Pampita" Ardohain.

El reality show reúne a 16 famosos -entre los que se encuentra el famoso ex conductor de noticieros- que deben turnarse para ver quiénes serán los huéspedes del hotel y quiénes los anfitriones. Además del periodista participan José María Muscari, Esteban "el Chanchi" Estévez, Sabrina Carballo, Gabriel Oliveri, Christian Petersen y Candela Ruggeri, entre otros.

Los famosos deberán convivir por cuatro meses y competirán por escapar de la eliminación semanal, además de lograr el mayor premio de 10 millones de pesos.