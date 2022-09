Una usuaria de TikTok decidió compartir hace unos días un video donde hablaba sobre las renuncias y reflexionó sobre por qué cuesta tanto el momento de renunciar.

En un clip de 45 segundos, la joven se mostró frente a la cámara y se preguntó: “¿Por qué cuesta tanto renunciar?”. Luego amplio su duda diciendo: “Como que siempre el momento de renunciar da un calor, ¿por qué cuesta tanto? Tenés un montón de motivos en la cabeza, lo querés hacer, hace un montón y cuando llega el momento da miedo”.

Luego, continuó diciendo: “Hoy renuncié a mi laburo y ya desde el lunes sabía que iba a renunciar, ya desde el mes pasado sabía que iba a renunciar”. Después habló de que las personas tienen muchos motivos para renunciar, pero que igualmente a la hora de hacerlo, dar el paso es complicado.

Para cerrar el video, la joven incentivó y mando fuerzas a aquellos que quieren renunciar, pero que no se animan. Fue tan solo unos días después que la joven compartió un video donde muestra la pantalla de su computadora con un sistema que contabiliza las horas que uno está en línea.

“POV: renuncias a tu laburo de oficina por uno remoto para tener más independencia y te ponen un tracker que te contabiliza las horas y te hace un screenshot de tu pantalla cada 10 minutos”, se puede leer en el clip.

Días después, Candelaria había conseguido un nuevo trabajo de modalidad remota, pero un gran defecto era que debía usar el programa mencionado anteriormente, por lo que renunció.

“Me parecía cualquiera y no lo decía abiertamente porque tenía mucho miedo de que vean el TikTok, de hecho el TikTok se hizo viral. Tenía miedo de que me echen, por suerte salió todo bien y nadie me echo, pero renuncié porque a mí me parecía cualquiera”, detalló.

Y agregó: “Era completamente contraproducente que yo tenga que estar atada a un tracker cuando laburo mucho mejor relajada, tranquila, tomándome un mate”.

Fue así como la joven decidió empezar a tirar curriculums y conseguir un nuevo trabajo, aunque en su video admitió que “no fue fácil”. Actualmente, la chica trabaja para una empresa de Estado Unidos que asegura no usar tracker porque “es un laburo, no una esclavitud”.

Como era de esperarse, los usuarios tuvieron todo tipo de reacciones a sus videos. Algunos compartieron sus experiencias, otros se sorprendieron con el tracker y muchos le pidieron ayuda para conseguir trabajo de manera tan rápida como ella lo hizo.

“Cuando trabajas por objetivos, pierde sentido el marcar horario”, aseguró un hombre. “Reina tira el nombre de la empresa, entonces no caemos en esa”, pidió una joven. “Yo no trabajo con tracker, pero me llegan a poner eso y me voy. Amo trabajar a distancia porque permite que fluya tu creatividad y hasta puedo exceder”, opinó una joven. “Imaginate los que laburamos en fábrica y fichamos, en el medioevo estoy”, bromeó una chica.“Hola Cande, ¿cómo recomiendas buscar remoto? ¿Cómo haces los filtros en LinkedIn?”, preguntó una chica.