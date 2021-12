Wanda Nara abrió el primer local de su línea de maquillajes Wanda Cosmetics en el shopping del Abasto. En medio de la apertura recibió algunas críticas por el catering, se volvió viral la historia de su guardaespaldas y también hubo lugar para un gesto solidario de la empresaria con una joven que le acercó su curriculum vitae.

El accionar de la joven se volvió viral en las redes sociales y muchos elogiaron su "valentía" por haberse animado a entregarle su hoja de vida a la empresaria. Nara lejos del escándalo y del famoso Wanda Gate que involucró a su marido Mauro Icardi y a la actriz María Eugenia "la China" Suárez, llegó hace unos días a Argentina y se quedará a pasar las fiestas en familia.

¿Por qué Camila Oliveto le entregó su CV a Wanda Nara?

Camila tiene 20 años, es oriunda de Azul, provincia de Buenos Aires, y se formó para ser maquilladora profesional. Sin dudarlo se acercó a la empresaria y le entregó su cv en mano en medio de la gran cantidad de personas y la prensa que se acercaron a la inauguración del primer local de Wanda Cosmetics en Argentina.

La joven de 20 años sabía que las posibilidad eran limitadas al haber tanta gente, pero se animó y lo hizo. Le entregó su cv a Wanda porque la "necesidad de conseguir el trabajo" la llevó a eso y además era "muy linda la posibilidad de trabajar con ella" ya que apenas se enteró que sacaba la marca quiso contactarla por que le "gustaban mucho sus productos", contó en diálogo con Clarin.

Entregarle el CV a Wanda era la última chance que tenía Oliveto para no tener que irse de Capital Federal y volver a su Azul natal, se estaba quedando sin dinero. La joven llegó a la Ciudad en mayo de este año: "Estaba sin trabajo y la verdad que está todo muy complicado. La mayoría de los jóvenes están en la misma y uno hace lo posible para ingeniárselas y poder salir adelante con toda esta situación".

Camila trabajó como profesional independiente y desde su cuenta de Instagram @camilaoliveto_hairmakeup ofrece varios de sus servicios que incluyen no sólo maquillaje sino también limpieza facial, tratamientos capilares, extensiones y lifting de pestañas, diseño de cejas, corte, peinados, entre otros.

En esa red social también comparte contenido sobre los trabajos que realiza, tanto en adultas como niñas.

Camila Oliveto además de maquilladora realiza trabajos de peluquería.

"Este año fue muy difícil para todos y más que nada para los jóvenes. Es muy fácil conseguir trabajo. Yo siempre trabajé de manera independiente, pero no habían muchos ingresos, entonces se me hace todo más complicados. Me vine a Capital para que se abran más puertas y estuve un par de meses, y este era el último mes que iba a estar acá porque no la podía alargar muchos más con la plata que me quedaba", contó Camila.

Wanda Nara: cosméticos y precio

La marca de la empresaria incluye maquillajes para el rostro, ojos y labios. Algunos de estos productos pueden conseguirse por separado o adquirir el kit "Wonder Wan Box" a $5397 o en 6 cuotas sin interés de $899.50.

El producto de menor valor es el "lápiz delineador Tokyo" a $1600, luego le siguen los rubores e iluminadores compactos a $1800, a ese mismo valor también se encuentran los labiales cremosos con ácido hialurónico en tres tonos.

Los productos se consiguen en la página oficial o en el local del Abasto.

El producto de mayor precio es una paleta de sombras y una base para el rostro, ambos a $2200. Por la suma de $2000 se puede adquirir una sombra en barra, un polvo compacto, una máscara de pestañas, corrector líquido o labiales líquidos, entre otros.