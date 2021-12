Wanda Nara inauguró este jueves y de forma presencial el primer local de su nueva línea de cométicos en el shopping del Abasto de la Ciudad de Buenos Aires. El regreso a la Argentina de la esposa del futbolista Mauro Icardi tenía expectantes a muchos luego de semanas de haberse convertido en la protagonista de todos los portales de chimentos y noticieros por el escándalo amoroso que hubo entre la pareja y la actriz María Eugenia "China" Suárez, y la emoción de sus seguidores podía sentirse en las inmediaciones del edificio. Sin embargo, la atención que se posaba esa tarde sobre la millonaria empresaria se desvió por unos instantes para centrarse en un detalle peculiar que la dejó bastante mal parada.

Y es que mientras la famosa acaparaba los flashes de los fotógrafos, modelaba acompañada por su hermana Zaira Nara, y saludaba a sus fanáticos en el megaevento, en las redes sociales todos hablaban de un cátering que no estuvo a la altura de la diva.

Los primeros en alertar que la inaguración de Wanda Cosmetics, como se llama su línea de maquillajes, tenía un servicio de comidas y bebidas muy limitado para la situación, fue la prensa que fue a realizar la cobertura del evento.

Sobre una mesa larga y fina decorada con un mantel de plástico rojo, muy cuestionado por los usuarios de Twitter, se observaban algunos platos de plástico negros con algunas masitas dulces y sanguchitos de miga, dos botellas de agua de litro y una de gaseosa.

“Este es el catering que ofrece Wanda Nara en la conferencia de prensa de su línea de cosméticos. 3 sándwiches de miga. Literal”, reclamó en su cuenta personal del pajarito celeste Augusto "Tartu" Tartúfoli, indignado por la escasa cantidad y variedad comidas y bebidas para los periodistas.

Este es el catering q ofrece Wanda Nara en la conferencia d prensa de su línea d cosméticos.

3 sandwiches de miga. LITERAL. pic.twitter.com/RiJvFSpKct — Tartu (@TartuTV) December 16, 2021

En esta línea, el periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana (El trece), Ángel de Brito, quien estuvo presente en la jornada, también se refirió al menú que preparó la botinera con un video subido a sus redes. "Catering PSG: pepas, sanguches y gaseosas", sentenció.

Catering PSG

pepas, sanguches, gaseosas. https://t.co/LiUTLKxv4O — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 16, 2021

Sin embargo, no faltaron los defensores de la exesposa de Maxi López que argumentaron a su favor con frases como: "No solo veo más de 3 sanguchitos sino que veo alfajores de maicena, masa finas, coca y agua. A mi me das ese catering y hago un documental de tu vida" o "No seas injusto. Ahí ya picotearon. Los platos de atrás tienen más. Igual que rústico todo".

Respecto a la inauguración de su nuevo local en Argentina, Wanda expresó que tener su "línea de maquillajes es un sueño hecho realidad" y agradeció especialmente el apoyo de su hermana, Zaira: "Me ayudó muchísimo mi hermana”. Por último, la diva concluyó con un sentido mensaje frente a fanáticos, influencers y famosas: "Estoy orgullosa de que esto sea un emprendimiento familiar”.