A menos que llegue algún “volantazo” de último minuto, Carlos Tevez se convertirá en el nuevo entrenador de Rosario Central. A solo días de anunciar si intención de apuntar hacia este rumbo, el ídolo de Boca tendrá su primera experiencia en “El Canalla”. Como era de esperarse, su llegada no dejó indiferente a nadie, mucho menos a las redes sociales.

Según trascendió en las últimas horas, el ex delantero de la Juventus llegó a un acuerdo con el club Rosario para asumir la dirección técnica, la cual asumirá con un cuerpo técnico encabezado por Carlos “Chapa” Retegui. Además, lo acompañarán sus hermanos Miguel, Diego y Ariel Tevez.

“Carlitos” venía preparando hace semanas su proyecto como entrenador y, tanto es así que se llevó a sus hermanos por Europa, donde se reunieron con un interesante abanico de dirigentes deportivos.

Carlos Tévez será el entrenador de Rosario Central y llega con "Chapa" Retegui como miembro de su cuerpo técnico.

Para muestra un botón, se mostró Massimiliano Allegri, actual entrenador de la Juventus, con quien compartió ciclo durante la temporada 2014-2015. En aquel entonces, ambos ganaron la Serie A, la Copa Italia y fueron llegaron a la final de la Uefa Champions League.

Por si fuera poco, Tevez pasó por Milán, donde se saludó con Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, y conversó con su entrenador, Simone Inzaghi. Por último, cruzó de vereda y charló con Paolo Maldini, y Stefano Pioli, encargado de la supervisión del negocio de transferencias del Milan y entrenador, respectivamente.

El ex futbolista del Manchester United reveló recientemente sus intenciones de incursionar en el mundo de la dirección técnica. "Voy a ser técnico, tomé la decisión que voy a dirigir. Me entusiasmé, estoy muy enganchado... Estoy para dirigir ya. Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte principal. Le voy a dar herramientas no solamente dentro de la cancha", aseguró en diálogo con Alejandro Fantino.

"Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte principal. Por eso la decisión que tomo. Tengo el mismo cosquilleo que cuando jugaba. Creo que puedo ayudar a muchos de los chicos a integrarlos al fútbol. Me van a escuchar porque tengo una forma de ver la vida, eso es lo más importante. Les puedo dar herramientas dentro y fuera de la cancha, tiene que ser algo integral. Le podés decir muchas cosas de la vida, pero si no les da herramientas para jugar no podés ser técnico. Ojalá pueda lograr un poco de todo lo que hice como jugador", agregó.

