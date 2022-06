El programa que desarrolla la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social denominado Mi Pieza, tendrá este lunes 13 de junio un nuevo sorteo para conocer a los beneficiados.

De acuerdo a la información aportada en la descripción oficial, está destinada a mujeres mayores de 18 años, residentes en barrios populares del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), argentinas o con residencia permanente”.

Será el cuarto sorteo del programa que incluye a aquellas que se hayan anotado entre noviembre de 2021 y el 23 de enero del 2022 que no hayan participado en la edición anterior.

A pesar de no haber sido seleccionadas la última vez, quienes se hayan anotado entre las fechas mencionadas y quieran participar deberán chequear que hayan pasado satisfactoriamente todas las validaciones necesarias.

Por otra parte, para todas aquellas que hasta ahora no hayan podido anotarse, las inscripción para el quinto sorteo está abierta desde el 23 de mayo.

¿En cuanto consiste el beneficio?

El sorteo que realiza el programa es por $100.000 o $240.000, cuya acreditación se aplicará en dos partes.

En una primera instancia, las beneficiarias recibirán el 50 por ciento que les permitirá comenzar efectivamente con los arreglos, refacciones o mejoras de la vivienda.

Para recibir la mitad restante, se deberá validar el avance de la obra a través de una app. En caso de no avanzar con la obra o no validarla correctamente, no solo no se entregará el 50 por ciento restante, sino que la persona también quedará inhabilitada para futuras líneas de asistencia económica.

La app Mi Pieza Argentina es la aplicación correcta para informar al Estado sobre el avance de las obras. Se deberán descargar y allí enviar una declaración jurada y registro fotográfico dentro de los primeros tres meses desde que se acreditó el primer pago. Con respecto a la calidad de las fotografías, el programa advierte que “deben ser nítidas, con buena luz y mostrar con precisión qué tipo de obra se está realizando y en qué sector de la casa”. Además, añaden que las imágenes “tienen que representar con claridad el entorno de la vivienda o terreno”.

El proceso de validación puede tomar hasta 45 días y, en caso de que sea rechazado, se pedirá nuevamente a la beneficiaria que envíe los archivos correspondientes.

¿Cuales son los rubros habilitados para gastar el monto de Mi Pieza?

Los materiales dispuestos por el programa podrán comprarse en cualquier local, debido a que no hay comercios específicos que estén adheridos y habilitados.

En línea con esto, es importante aclarar que las compras deberán realizarse en medios electrónicos, no en efectivo, al menos para un 40 por ciento del monto. Los rubros habilitados son:

Materiales para la construcción

Albañilería - Mampostería

Madereras - Carpinterías

Ferreterías, aberturas, herrajes

Equipamiento y suministro de plomería

Pinturerías

Plomería - Calefacción

Iluminación artefactos accesorios

Techos reparación

Trabajos hormigón y concreto

Partes y equipos eléctricos

Gran tienda de materiales

Pinturerías papeles pintados

Bazares ferreterías

Toldos, lonas, mallas

Materiales eléctricos