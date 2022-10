Juan Expósito fue uno de hombres que más furor causo en la historia de Gran Hermano debido a que, gracias a su carisma, sentido del humor y belleza, logró conquistar el corazón de mujeres y hombres de todo el país. A pesar de que jugó muy bien, llegó a la final del certamen y tenía un buen número de fanáticos, luego de terminar el contrato con Telefé y alejarse de las cámaras: volvió a su provincia natal y se enfocó a terminar la carrera de medicina, profesión que desempeña actualmente.

No se puede negar que la vuelta de la casa más famosa del mundo a la televisión nacional está causando un gran revuelo en las redes sociales y es imposible no comparar a los nuevos participantes con los ex "hermanitos" que ya pasaron por la competencia y han marcado el rumbo del programa desde su primera emisión, en 2001. Si bien muchos de ellos continúan vigentes en el ámbito artístico, hay otros que prefirieron dejar la fama de lado y emprendieron una nueva vida completamente anónima.

Una nueva experiencia y la esperanza de una mejor vida

Nació en la ciudad de Córdoba dentro de una familia de clase media. Desde que terminó la secundaria, sabia que quería ser doctor. Por eso, inició la carrera en la Universidad de Córdoba y, con mucho esfuerzo, fue pasando los años de estudio. En 2007, mientras que cursaba el quito año de la carrera y se desarrollaba como asistente de cirugía ginecológica, vio la búsqueda de nuevos participantes para Gran Hermano y consideró que era una buena opción para ganar unos pesos para finalizar la profesionalización.

Si bien su principal objetivo era recibirse de médico, Expósito decidió probar suerte e inscribió en el programa de Telefé. Tras el primer movimiento, se mudó a Capital Federal y superó todos los castings en donde había miles de aspirantes. Finalmente, fue seleccionado para integrar el reality, y desde el primer se mostró como un jugador que iba por todo o nada.

Expósito fue el galán de Gran Hermano 2007.

Un jugador con carisma y mucho apoyo de la audiencia

Se destacó por ser un hombre muy tranquilo, aunque su gran ventaja fue el carisma y buen sentido del humor. Era considerado el galán del programa porque era el personaje más fachero, compañero y "comprador". De hecho, era visto como "el amigo de todos". Y si bien se lo veía como el "no jugador" por estas características, desde la primera nominación apostó a todo con el público, ya que se autonominó.

Conforme al juego, fueron pasando las semanas y él fue superando cada instancia. Su buena relación con todos ayudó a que no sea nominado hasta las instancias finales del concurso. Mientras tanto, en el exterior, Expósito ya había conseguido el cariño de millones de personas que veía en la ilusión de mejor su vida y cumplir su gran sueño. Finalmente, llegó a la instancia decisiva junto con Marianela Mirra, y después de 120 días, fue coronado en el segundo puesto del reality.

Una nueva vida lejos de los medios

Tras finalizar su paso por Gran Hermano, se quedó en capital y trabajó en el mundo artístico, de hecho, fue al living de Susana Giménez, a comer a lo de Mirtha Legrand, y participó en distintos proyectos televisivos. Pero en 2012, volvió a su Córdoba natal y se puso al día con la carrera que estaba cursando antes de ingresar al programa. Finalmente, se recibió de doctor y tomó la decisión de hacer la especialización en medicina estética, en la UBA.

Actualmente, reside en Buenos Aires y se dedica, según él, a encontrar la mejor versión de sus pacientes. A lo largo de estos años, el ex "hermanito" hizo un gran cambio en su aspecto físico debido a que dedica parte de su tiempo al entrenamiento y la buena alimentación. A pesar de que tiene un buen recuerdo del reality y fue una buena experiencia que nunca va a olvidar, no quiere volver a los medios de comunicación.